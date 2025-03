Comunali, Orgoglio Genova candida il campione di kickboxing Marco Costaguta

Genova. Orgoglio Genova-Bucci, una delle liste civiche a sostegno di Pietro Piciocchi alle comunali di primavera, candida Marco Costaguta, otto volte campione mondiale di kickboxing.

“Mi hanno proposto di mettere a disposizione la mia esperienza, il mio entusiasmo, le mie idee per portare, anche a livello istituzionale, quelle iniziative e quei valori che da sempre mi impegno a diffondere nella mia vita”, spiega Costaguta.

“È noto il suo impegno per il recupero di ragazzi in difficoltà, lo sviluppo dello sport come strumento per l’affermazione e l’integrazione sociale, le iniziative all’interno del carcere per il riscatto e la preparazione al reinserimento dei detenuti nella vita pubblica – spiega la lista in una nota -. Marco Costaguta ha collaborato con la polizia locale di Genova per formare gli agenti alla difesa personale, ha dato vita a diverse iniziative contro il bullismo e la violenza sulle donne. Dopo aver portato la kickboxing a Genova negli Anni Novanta, il 10 e 11 maggio organizzerà al nuovo Palasport di Genova un evento di livello internazionale dedicato a questo sport.

“Marco è un esempio per tutti, un modello positivo. È un orgoglio di Genova e per Genova. Non solo nello sport ha raggiunto e mantenuto il massimo a livello mondiale, ma poi ha voluto mettere ciò che ha ottenuto a disposizione degli altri, non per carriera. Rappresenta appieno quello che è lo spirito del nostro movimento. La nostra squadra si arricchisce di un fuoriclasse assoluto, di un vero campione mondiale non solo nello sport”, commenta Giovanni Boitano, coordinatore regionale di Orgoglio Liguria-Bucci.

“Ringrazio dell’opportunità che mi viene concessa e metterò tutto me stesso, come sempre, anche in questa sfida – conclude Costaguta – Mi sono entusiasmato per il progetto di Orgoglio Genova. Sono convinto dell’importanza di avere un sindaco con le indubbie capacità amministrative di Pietro Piciocchi. Non vedo l’ora di entrare in una squadra con un’altra campionessa quale considero Ilaria Cavo“