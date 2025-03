Comunali, Ilaria Cavo vicesindaca? Piciocchi non smentisce: “Grande risorsa, ragioniamo su tutto”

Genova. Ilaria Cavo vicesindaca di Genova in un’eventuale giunta Piciocchi dopo le comunali? L’attuale reggente e candidato del centrodestra, a margine della giunta a Sestri Ponente, non conferma e non smentisce: “Si parla di tutto, sono momenti in cui si ragiona su tutto”.

“Indubbiamente Ilaria è una grande risorsa per la nostra coalizione – ragiona Piciocchi -. Sono contento perché la vedo molto impegnata nei dibattiti, con grande ardore sta difendendo la nostra causa. Quindi se lei riterrà di essere coinvolta, io non le ho ancora parlato, ma ovviamente accolgo tutti a braccia aperte, tutti quelli che vogliono dare una mano e hanno un’esperienza e conoscenza del territorio. Lei ha fatto per tanti anni l’assessore, ha un ruolo prestigioso a Roma: se ha voglia di correre, di dare una mano, bene”.

Il nome di Ilaria Cavo in questi mesi è stato più volte sul tavolo: prima come possibile candidata alla presidenza della Regione, in concorrenza con lo stesso Piciocchi: lei era l’opzione numero uno per Fratelli d’Italia, lui era spinto soprattutto dalla Lega. Alla fine la premier Giorgia Meloni prese le redini in mano e chiese a Marco Bucci di fare il grande passo, mossa azzeccata dato il risultato alle urne. Poi, prima che l’ex sindaco designasse il suo vice nella corsa a Palazzo Tursi, l’alternativa allo studio si chiamava ancora una volta Ilaria Cavo.

Ormai ex giornalista Mediaset, due volte assessora nella giunta Toti ed eletta alla Camera nel 2022 sotto l’insegna di Noi Moderati, Ilaria Cavo non ha mai fatto mistero di essere a disposizione. In entrambi i casi sarebbe stata pronta ad assumersi l’onere di candidature più che mai delicate per il centrodestra, dopo il terremoto giudiziario in Regione. Se davvero fosse chiamata ad affiancare Piciocchi non le resterebbe altra scelta che dimettersi dal Parlamento. Con nuove possibilità di carriera politica in ambito genovese o ligure.