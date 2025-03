Comunali, Schlein: “Salis candidatura splendida, per Genova è tempo di voltare pagina”

Genova. Ha scelto ancora Sestri Ponente la segretaria del Pd Elly Schlein, oggi a Genova prima per incontrare sindacati e categorie economiche in viale Brigata Bisagno e poi per sostenere la candidatura alle comunali di Silvia Salis. Teatro del comizio è nuovamente piazza Tazzoli, stessa location individuata lo scorso ottobre per la campagna elettorale di Andrea Orlando.

“È una candidatura splendida, una persona competente, che ha una visione chiara di cosa fare per la città – la presenta Schlein -. Un’atleta che si è fatta strada in un mondo molto competitivo e maschile come quello dello sport, che mette a disposizione la sua intelligenza di una partita collettiva con una coalizione molto ampia. Pensiamo sia arrivato il tempo per Genova di voltare pagina e guardare al futuro. Le cose che Silvia Salis mette al centro sono le politiche sociali, così poco attenzionate dall’amministrazione, il lavoro di qualità e anche la qualità dell’impresa”.

Schlein e Salis si abbracciano più volte, all’inizio e alla fine del comizio. “Ci siamo incontrate brevemente prima, ci siamo salutate, mi ha chiesto come sta andando la campagna, come stanno andando questi appuntamenti – racconta la candidata sindaca -. Avremo più tempo adesso adesso per confrontarci. In realtà non ci eravamo mai viste, ci eravamo solo sentite al telefono, però ci siamo sentite molte volte durante questo mese, come ho sentito tutti i leader della coalizione”.

A parlare sul palco prima di Schlein e Salis sono stati il segretario metropolitano del Pd Simone D’Angelo, il consigliere regionale Andrea Orlando ed Elisa Somaglia, probabile candidata alla presidenza del Municipio Medio Ponente (il centrodestra ha annunciato oggi tutti i candidati, il centrosinistra chiuderà “entro la settimana”, riferisce la candidata). “Questa volta Scajola non c’è e la coalizione è larga e unita. Ce la possiamo fare e ce la faremo“, il pronostico dell’ex ministro che pochi mesi fa parlava dalla stessa piazza prima di essere sconfitto di misura da Marco Bucci.

“Sono agitati, sono spaventati, sono in una competizione elettorale che sanno che perderanno e per questo sono aggressivi – recrimina ancora Salis -. Sono veramente colpita dalla mancanza di dignità di persone che dicevano che ero una grande atleta, una donna brillante, e adesso mi dicono che sono un’incompetente, perché evidentemente hanno paura che questa donna gli possa prendere Genova”.

E ancora: “Ho incontrato il partigiano Giotto che quest’anno compie cent’anni. E c’è un video in cui li dice una cosa molto semplice e dirompente: Palazzo Tursi non vuole fascisti, non vuole persone che rinnegano il 25 aprile, che vanno da un’altra parte quando si celebra la Liberazione e hanno l’ardire di vantarsene”.

Schlein tocca in prevalenza temi nazionali, con un passaggio particolare sulla sanità: “In Parlamento la destra ha presentato una proposta di legge sulle prestazioni sanitarie con cui cercano di scaricare sulle famiglie e sui Comuni le rette delle persone non autosufficienti che si trovano ospitate nelle strutture e dall’altro, con un emendamento, hanno inserito l’idea delle assicurazioni private. Lo dico chiaro da Genova: non accetteremo lo smantellamento della sanità pubblica italiana, non passerete“.

Intanto però a tenere banco nel centrosinistra è la scontro tra Carlo Calenda e il Movimento 5 Stelle, dopo che il leader di Azione, durante il congresso con ospite la premier Giorgia Meloni, ha auspicato la “cancellazione” del partito di Conte. Spaccature che non preoccupano Salis, nemmeno in vista di un’eventuale vittoria: “Io penso che l’unione della coalizione sia sulla mia candidatura civica, con me come rappresentante. Per cui chiaramente ci saranno delle differenze, a Roma ci sono, l’abbiamo sempre saputo, non è che bisogna nascondersi, ma lo sapevano anche quando hanno accettato di convergere sulla mia candidatura. Penso che questa sia la volontà su Genova, espressa in maniera molto chiara da tutti. Io stessa ho scelto in base all’unità della coalizione, per cui noi andiamo avanti su questa formazione”.