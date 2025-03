Comunali, Renzi a Genova: “Il civismo sta con Silvia Salis, noi facciamo la differenza anche col 2%”

Genova. Da Luca Pallavicini, massimo rappresentante della sanità privata sotto l’insegna di Confcommercio, al guru genovese delle costruzioni Davide Viziano, passando per la virostar Matteo Bassetti che coordina il Consiglio superiore di sanità della Liguria e mister pesto Roberto Panizza. “Credo che oggi il civismo a Genova si riconosca in Silvia Salis“, dice l’ex premier Matteo Renzi prima di presentare il suo libro L’influencer alla Feltrinelli, con la candidata sindaca in prima fila insieme a un ricco parterre di personalità politiche e non solo che sembra dargli ragione.

Sono ormai lontani i tempi delle strette di mano con Bucci e Toti a favore di telecamera, quando Italia Viva sosteneva il centrodestra senza però metterci il simbolo. “Genova è una delle realtà più importanti del Paese e con lo sblocco delle infrastrutture crescerà moltissimo nei prossimi anni, superando l’isolamento che l’ha caratterizzata per lungo tempo”, premette Renzi promuovendo il lavoro dei suoi ex compagni di squadra. Marco Bucci “è un amico e gli dedico un pensiero affettuoso, però ha fatto una scelta: è diventato organico al centrodestra e ha perso la sua caratteristica di civismo, tanto che ha spiegato che è grazie a Giorgia Meloni che è avvenuto quello che è avvenuto negli ultimi mesi”.

Quei tempi sono lontani anche perché nel frattempo si è consumato il ribaltone a livello nazionale, col tentativo di Italia Viva di entrare nel campo larghissimo progressista trainato da Elly Schlein. Manovra non sempre riuscita, come testimoniano le ultime regionali in Liguria: “Prendo atto di un dato di fatto: quattro mesi fa il Movimento 5 Stelle e altri hanno messo un veto sulla nostra presenza in coalizione nel centrosinistra e Andrea Orlando, che non voleva quel veto, ha perso per una percentuale davvero piccolina. Se noi fossimo stati dentro la coalizione, Andrea Orlando avrebbe vinto. È accaduto in Liguria, in Basilicata. La verità è che Italia Viva anche col 2-3% fa sempre la differenza. Siamo pronti a dare una mano perché il centro faccia parte della coalizione di Silvia Salis, dopodiché toccherà a Salis mettere tutti d’accordo. È un problema suo, le daremo una mano”.

Già, perché non più tardi di ieri il Movimento 5 Stelle nell’aula rossa di Tursi ribadiva la propria contrarietà alla Gronda, opera che Silvia Salis considera un “non tema” della campagna elettorale, e le posizioni dei pentastellati (e non solo) mal si conciliano con quelle dei renziani: “Noi diciamo sì a tutte le infrastrutture, ma le scelte le fa la sindaca, della funivia manco lo sapevo – risponde Renzi a chi gli ricorda i due grandi no espressi dalla candidata -. Ho visto quanta fatica abbiamo fatto per mettere in sicurezza il Bisagno, lo abbiamo fatto noi e siamo orgogliosi”.

A parole, poi, nessuna pretesa sull’eventuale futura giunta: Ho fatto il presidente del Consiglio, il sindaco. I posti li decide il sindaco, io ero sindaco e dicevo questa cosa. In un momento del genere se c’è qualcosa che non mi interessa è discutere dei posti”.

Ad ascoltare la presentazione di Renzi, insieme a quella parte di mondo civico che si è riposizionato in silenzio, c’era anche una buona fetta di politica genovese. A partire da Claudio Burlando (da menzionare il siparietto musicale-calcistico a margine dell’evento con l’ex premier che canticchia l’incipt del ritornello di Guasto d’amore di Bresh) passando per Roberta Pinotti e Alberto Pandolfo (non a caso due nomi che erano in corsa per la candidatura), ovvero l’ala riformista del Pd che non rinnega i legami storici con l’enfant prodige fiorentino.



“Silvia Salis la conosco da anni, so che vuole portare Genova a essere una città da podio. Ha le caratteristiche anche sportive per farlo, noi saremo al suo fianco e credo che Genova avrà una sindaca all’altezza della sfida che la attende”, assicura Renzi. Non sono un segreto le passate partecipazioni alla Leopolda e i rapporti del marito Fausto Brizzi col senatore, il quale non teme di ricordare davanti alla platea un “sogno pazzo” del 2018 che coinvolgeva Salis e che riguardava probabilmente non solo lo sport ma anche la politica.

Ma lei non vuole essere definita renziana: “Io sono la candidata di ogni parte di questa coalizione, sono una candidata civica sulla quale tutta la coalizione ha trovato una convergenza velocissima e credo che sia questo l’importante. Le parti di questa coalizione hanno trovato una convergenza sul mio programma, sulle mie intenzioni, sulla mia persona. E io, come vedete, sto frequentando gli eventi di tutti. Incontrerò, come ho fatto con Bonelli e Fratoianni, come ho fatto oggi con Matteo Renzi, tutti gli esponenti nazionali della coalizione. Questo perché noi vogliamo esprimere quel senso di unità e quel messaggio che a livello nazionale potrebbe essere dirompente”.

Infine un passaggio sul futuro presidente dell’Autorità portuale: “Voglio fare un appello a Marco Bucci e al Governo, come ha fatto Lella Paita in questi giorni e mesi: mettete qualcuno di decente e autorevole, che non sia un amichetto, un mediocre, alla guida dei porti di Genova e La Spezia. Ho l’impressione che Giorgia Meloni sia la donna dell’amichettismo, non del merito, e questo governo mette soltanto gli amichetti. Siccome ci sono persone che possono fare bene il loro lavoro, le mettano il prima possibile”.

A Renzi ha replicato poi Matteo Rosso, coordinatore ligure di Fratelli d’Italia: “Nessuna lezione da chi distrugge tutto ciò che tocca. Credo che la scelta di Renzi di scrivere un libro contro Giorgia Meloni sia legato al fatto che non abbia niente di buono da dire in merito al proprio operato. La parabola di Renzi al governo è durata due anni, ne ha impiegati tre per distruggere il PD e solo pochi mesi per litigare con Calenda. Se Italia Viva non riesce a muoversi dal 2%, è proprio per via dell’inaffidabilità politica di Renzi. Al contrario, Giorgia Meloni governa da due anni e mezzo e continua a ad incrementare il consenso degli italiani”.