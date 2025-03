Comunali Genova, Piciocchi vara il ticket con Cavo: “Non sono un uomo solo al comando”

Genova. “Non sono un uomo solo al comando”. Pietro Piciocchi sintetizza così – mettendo al negativo una definizione spesso attribuita al suo padre politico Marco Bucci – il ticket con Ilaria Cavo, presentato oggi al point di via Ceccardi col pubblico delle grandi occasioni. “Mi piace ascoltare, mi piace confrontarmi, mi piace portare un contributo dentro l’amministrazione”, dice il vicesindaco reggente sposando una metafora proposta dalla parlamentare di Noi Moderati: lui l’hardware, lei il software, insieme funzionali ed entrambi necessari.

“Sono stato io a chiedere a Ilaria di aderire a questa mia proposta – rivendica Piciocchi -. Siamo due persone che vantano una esperienza amministrativa importante. Siamo complementari. Ci siamo occupati di cose diverse, ma abbiamo collaborato, siamo collaudati e io credo che Ilaria possa portare un grandissimo contributo. È anche un fatto di trasparenza nei confronti degli elettori. A mia memoria un ticket di questo tipo non si era mai creato e io invito la coalizione di centrosinistra a fare esattamente la stessa cosa, perché è un fatto di lealtà. Ilaria rappresenta quella grandissima componente femminile che si sta unendo alla nostra coalizione, che poi si declinerà in candidature di grande livello e qualità nelle diverse liste che mi sostengono”.

Nessun timore che il doppio ruolo di Cavo, parlamentare e promessa vicesindaca in un’eventuale giunta di centrodestra, possa costituire un ostacolo: “Credo esattamente il contrario. Noi abbiamo una contingenza di allineamento tra l’amministrazione comunale, l’amministrazione regionale e lo Stato che è essenziale per le sfide enormi che la città ha di fronte. Noi non possiamo permetterci di perdere un minuto di tempo, non possiamo immaginare di aprire dei conflitti, delle divergenze. Un tandem migliore di questo non potevamo immaginarlo”.

“Ho accettato sapendo che sarà un impegno essere qui in questi due mesi con grande convinzione, mantenendo gli impegni romani – garantisce la deputata eletta nel 2022 con Noi Moderati, ex assessora della giunta Toti -. Essere parlamentare e contemporaneamente poter vivere appieno questa campagna elettorale e la città di Genova penso che possa essere assolutamente un valore aggiunto. Poi, sulla volontà di impegnarsi, di lavorare, di mettercela tutta, credo che i genovesi mi conoscano. Sono stati loro a mandarmi a Roma a rappresentarli e questo è un impegno che manterrò”.

Qualcuno però potrebbe chiedere: ma chi gliel’ha fatto fare? “Me l’ha fatto fare la richiesta che mi è arrivata, me l’ha fatto fare Pietro chiedendolo in maniera molto convincente, me l’ha fatto fare questo senso di squadra che abbiamo e soprattutto l’amore per una città che io voglio. Ritengo insieme a Pietro, insieme a tutta la nostra coalizione che debba andare avanti, che debba continuare a crescere e che non debba fare alcun passo indietro, ma semmai un altro passo avanti”.

Rispetto a Silvia Salis (le due oggi si sono incontrate all’inaugurazione dell’ala est dell’aeroporto e hanno parlato senza attriti, a differenza del battibecco con Bucci) l’ex giornalista rivendica la rappresentanza femminile: “Se devo dire quello che un po’ mi ha stupito ascoltando la conferenza programmatica di ieri, io non ho sentito citare la parola donna. Io questa parola la rivendico, la dico con grande forza perché se c’è impegno il mio impegno sarà anche non solo, ma anche per le donne”. E ancora, attaccando lo slogan dell’avversaria: “Io ho sentito dire è già domani. Per noi, quello che è stato raccontato come programma è l’altro ieri, non domani. Sono filoni, attività che noi abbiamo portato avanti”. E fa un lungo elenco di provvedimenti che portano la sua firma, dal bonus asili nido a Orientamenti alle politiche giovanili.

Cavo conferma che sarà a capo di una lista chiamata Noi Moderati – Bucci – Orgoglio Genova. “Io sono assolutamente orgogliosa di tirare e trainare una delle nostre due civiche, sapendo che posso dare il mio contributo in termini chiaramente anche di preferenze”. Al momento nessun obiettivo numerico, anche un po’ per scaramanzia, e comunque “non si calcolerà il contributo soltanto con quelle”. In lista ci saranno almeno altri due esponenti dell’area ex totiana, il consigliere comunale Lorenzo Pellerano e il vicepresidente del Municipio Levante Luca Rinaldi.

Il programma è ancora in fase di definizione, ma qualcosa trapela: “Non siamo per gli slogan, ma ci sarà una grande presentazione di quelli che saranno i punti di forza – anticipa Cavo -. Però credo che l’impostazione che abbiamo dato, che stiamo dando, anche l’invito a questo evento di oggi dice tre cose chiare: una città forte, una città sicura e una città accogliente. Declineremo questi aggettivi sapendo che vogliamo continuare questo percorso di crescita”.

E il presidente ligure Marco Bucci aggiunge: “Ci saranno alcune cose in più che sono veramente nel futuro e che abbiamo già discusso in questi tempi con vari ministri. Noi parleremo di Genova dei prossimi cinque anni. Noi parleremo della nostra visione, di quello che vogliamo, che non è no, che non è dobbiamo cambiare punto e basta, noi cambieremo in meglio. Noi faremo un ulteriore passo in avanti. Una grande città come Genova non vuole tornare indietro, non può tornare indietro”.