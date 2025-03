Comunali, affondo di Piciocchi: “Se vincereremo sarò sindaco di tutti, no alla gestione clientelare della sinistra”

Genova. “Se vinceremo, sarò sindaco di tutti. Così come Ilaria Cavo sarà vicesindaco di tutti. Non ci interessa la visione di una politica settaria e di parte“.

Così alla Dire il candidato sindaco del centrodestra a Genova, Pietro Piciocchi, alla presentazione della candidata presidente del Municipio Valpolcevera, Giorgia Mannu.

“Mi domando se questa cosa si verifica anche dall’altra parte, dove invece mi pare prevalga il pensiero ‘se non sei con me, sei fuori‘- prosegue Piciocchi- la gestione clientelare della sinistra in questa città l’abbiamo conosciuta e questo tipo di atteggiamento non è il nostro”.

Mannu correrà per la lista Vince Genova, prima a ufficializzare la sua candidatura. Avvocata, è ex esponente del Pd e vicina in passato a Roberta Pinotti. Il passaggio alla coalizione di centrodestra ha dunque prevedibilmente fatto parecchio rumore, così come quello di altre due donne sino a qualche tempo fa nelle fila del centrosinistra e passate, con Mannu, alla coalizione guidata da Pietro Piciocchi.

Si tratta di Roberta Lolli e Marta Pastanella. Pastanella è assessora uscente alla cultura del Municipio Centro Ovest, Lolli nel 2022 si era candidata per il consiglio comunale di Genova nella lista civica a sostegno di Ariel Dello Strologo.