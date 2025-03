Genova. “Per anni i Forti di Genova sono stati dimenticati. Noi, invece, abbiamo scelto di valorizzarli con un progetto serio e strutturato”.

Così Pietro Piciocchi, il facente funzioni sindaco e candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali, torna sull’argomento delle antiche fortificazioni che vigilano sulla città, inestimabile patrimonio storico, architettonico e paesaggistico al centro di un ambizioso (e in parte contestato) progetto di riqualificazione.

“Capaci di aver ottenuto, con il nostro progetto, un finanziamento di 70 milioni di euro del Ministero della Cultura abbiamo dato il via a un piano di recupero e riqualificazione che renderà finalmente questi luoghi accessibili e fruibili dai cittadini – ha detto Piciocchi domenica – Noi non ci limitiamo a parlare: trasformiamo le risorse in progetti concreti”.

Il progetto di riqualificazione prevede la creazione della Strada dei Forti, il percorso pedonale e ciclabile attrezzato di collegamento tra piazza Manin e Forte Diamante, dalla lunghezza di 13 km e con un investimento complessivo di 8,6 milioni di euro di fondi PNC, il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari. A oggi è già stata realizzata la terrazza panoramica, situata poco prima del bivio tra i forti Fratello Maggiore e Minore, sotto il Forte Diamante.

Verranno poi allestiti due punti di ristoro dove si potrà ricaricare le e-bike, usufruire dei servizi igienici e rifocillarsi con l’acquisto di cibi, bevande e prodotti locali. Nelle ex scuderie di Forte Begato sorgerà un bike hub per noleggio e riparazione bici, un punto in cui i biker potranno fermarsi per riparare e lavare le due ruote e anche custodirle.

“Abbiamo deciso di partire dai forti già presidiati, come Forte Tenaglia, per rendere i primi risultati immediatamente visibili – ha detto ancora Piciocchi – L’obiettivo è creare un sistema integrato di spazi aperti, percorsi ciclo-pedonali, luoghi per la cultura e il tempo libero”. Poi la stoccata alla principale avversaria, Silvia Salis, che proprio oggi ha visitato Forte Tenaglia: “Tutti ora parlano dei forti. Noi abbiamo già iniziato a farli rinascere”.