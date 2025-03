Comunali Genova, l’Udc rompe col centrodestra: “Siamo stati messi ai margini”

Genova. Piccolo terremoto nella coalizione di centrodestra che sostiene Pietro Piciocchi alle comunali di Genova. La direzione regionale ligure dell’Udc “ha deciso di non prendere più parte dalla giornata odierna alle riunioni della coalizione di centrodestra – si legge in una nota firmata da Paolo Carini, coordinatore provinciale -. Decisione maturata in quanto riteniamo che il nostro partito, pur portando idee e progetti a favore della comunità, non è sia stato ascoltato a sufficienza e messo a margine dagli stessi alleati“.

Tra le motivazioni alla base della rottura ci sarebbe anche l’esclusione del partito dalla spartizione dei candidati presidenti di Municipio. “L’attuale strategia politica della coalizione sembra preferire le innumerevoli liste civiche per cercare i consensi del centro, anziché valorizzare il nostro partito che è espressione pura di questo spirito centrista”.

Lo scudo crociato, che finora aveva sempre partecipato ai vertici di coalizione senza mai ottenere nulla in cambio, non è risultato del tutto secondario nell’elezione di Bucci a presidente della Regione, portando in dote tecnicamente 7.294 degli 8.424 voti di differenza rispetto ad Andrea Orlando.

D’altro canto la storia recente dell’Udc non è così lineare: basta ricordare che negli anni della giunta Burlando sedeva nei banchi della maggioranza insieme al centrosinistra ed esprimeva addirittura il presidente del Consiglio regionale, Rosario Monteleone. È vero che quelli erano i tempi d’oro di Pier Ferdinando Casini (oggi nelle fila del Pd) col partito al 3,93% in Liguria nel 2010, mentre oggi il bacino elettorale si è notevolmente ridotto.

Per ora la direzione genovese esclude un passaggio alla sponda di Silvia Salis: “La nostra collocazione naturale è nel centrodestra – spiega Carini -. Auspichiamo che ci sia dialogo nella coalizione e si possa trovare una soluzione. Se così non fosse, valuteremo la nostra posizione”.