Comunali Genova, Piciocchi e il centrodestra hanno deciso: Ilaria Cavo sarà la vicesindaca

Genova. Ilaria Cavo, ex assessora della giunta Toti e deputata di Noi Moderati, sarà la vicesindaca di Genova in caso di vittoria del centrodestra alle comunali in primavera. Lo ha deciso Pietro Piciocchi insieme a tutta la coalizione, riunita in Regione col presidente Marco Bucci come tutti i lunedì, confermando le indiscrezioni degli scorsi giorni che il candidato e attuale vicesindaco reggente non aveva smentito.

“Ho messo al primo punto dell’ordine del giorno l’indicazione di Ilaria Cavo come vicesindaco – ha riferito Piciocchi al termine del vertice -. Ho chiesto a Ilaria la sua disponibilità a ricoprire il ruolo. Ilaria si è riservata alcune ore per dare una risposta. Ho registrato un clima assolutamente coeso, compatto e convinto di tutta la coalizione. Sono convinto che Ilaria potrà dare un contributo straordinario al nostro progetto di città. È una persona solida, di grande esperienza. Ha una caratura nazionale, ci permetterà anche di avere relazioni forti con tutto il mondo romano, con il governo, e credo che sia un valore aggiunto importantissimo. Una presenza femminile che esprime, come ho detto già sabato, la forte presenza delle donne e il ruolo delle donne nella nostra coalizione”.

La stessa Ilaria Cavo era presente al tavolo insieme ai leader del centrodestra in Liguria: Matteo Rosso con Stefano Balleari per Fratelli d’Italia, Edoardo Rixi e Alessio Piana per la Lega, Carlo Bagnasco per Forza Italia, Carmelo Cassibba per Vince Genova, oltre al governatore nel suo ruolo di regista della coalizione. Piciocchi si dice “fiducioso” che l’ex giornalista dirà sì e precisa che “non serve nessun ok” da parte di Maurizio Lupi, riferimento di Noi Moderati, con cui in pomeriggio ci sarà un incontro che tuttavia “era già programmato”. Con lui “faremo il punto come sempre facciamo con tutti i responsabili dei partiti che ci sostengono”.

A questo punto resta da capire se Ilaria Cavo, oltre ad avere già prenotato un ufficio a Palazzo Tursi e a giocare un ruolo di primo piano in campagna elettorale, sarà anche candidata in qualche lista: “Questi sono tutti i temi che discuteremo nelle prossime ore. Io in questo momento ho chiesto a Ilaria la sua disponibilità a ricoprire quel ruolo, nelle prossime ore poi vi daremo tutti i dettagli”, risponde Piciocchi. È invece del tutto escluso che Marco Bucci possa essere presentato come capolista in una civica, magari Orgoglio Genova che rivendica il suo nome nel logo: “Non esiste al mondo, è una trovata giornalistica che ho letto ieri e la escludiamo categoricamente”.

Trovato il candidato sindaco e pure la candidata vice, il centrodestra lancia un’altra sfida al centrosinistra riunito sotto Silvia Salis: “Io spero che anche dall’altra parte si indichi chi sarà il vicesindaco, perché penso che la nostra sia anche un’operazione di grande trasparenza nei confronti dell’elettorato – commenta Piciocchi -. Noi ci presentiamo come vogliamo essere, chiarendo già i ruoli. Io auspico che anche dall’altra parte ci dicano chi ricoprirà questo ruolo così importante di vicesindaco e ce lo dicano molto presto, per mettere gli elettori in condizione di scegliere”.

Al momento bocche cucite sulle deleghe e su eventuali altri nomi già opzionati per la futura squadra di governo. È invece certo che Ilaria Cavo non si dimetterà da parlamentare, non sussistendo alcuna incompatibilità formale tra i due ruoli. Ma non potrebbe diventare un problema avere una vice dislocata a Roma? “Ci ho pensato lungamente perché io sono abituato a riflettere sulle decisioni, invece mi sono convinto del contrario – risponde il vicesindaco reggente -. Può essere una grandissima opportunità, perché la nostra città deve essere fortemente radicata nel panorama nazionale, avere rapporti molto solidi con il governo e il Parlamento. D’altra parte, voi mi insegnate che il Parlamento italiano è pieno di parlamentari che sono anche sindaci o assessori. Potremmo fare un lungo elenco e questo può portare solo valore al progetto della nostra città”.