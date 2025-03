Comunali, anche Mattia Crucioli entra in corsa: “Candidato sindaco contro la deriva bellicista”

Genova. “C’è bisogno più che mai di una visione differente da quella proposta dai partiti di centrodestra e centrosinistra, che collochi Genova al centro di un progetto di pace, prosperità, rispetto reciproco e commerci multipolari”.

Con queste parole oggi, martedì 18 marzo, il consigliere e capogruppo di Uniti per la Costituzione, Mattia Crucioli, avvocato, ha annunciato di aver accettato la candidatura a sindaco propostagli dai 100 candidati, gli stessi che costituiranno le liste municipali e quella comunale di Uniti per la Costituzione, nonché dai gruppi: Ancora Italia, Popolo Unito, Demos (che non è Demos – Democrazia Solidale) Circolo Culturale Proletario, SiAmo, Contronarrazione.

Mattia Crucioli è il sesto candidato sindaco, in ordine di tempo, a presentarsi per le comunali di Genova dopo l’indipendente Filippo Biolé, i due principali avversari – Pietro Piciocchi e Silvia Salis – per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori) e Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare.

Crucioli, durante la conferenza stampa a palazzo Tursi con la quale ha annunciato la candidatura, ha lanciato un invito a Lega e Movimento 5 Stelle: “Si rifiutino di sostenere, rispettivamente, Piciocchi e Salis, espressioni di realtà che non sono chiare su un tema cruciale come il riarmo” e fa un appello ad altre realtà, “anche diverse, ma che hanno visioni simili alle nostre sul tema dei conflitti, come la Nuova Dc o Rifondazione Comunista” ad appoggiare la sua candidatura.

Non sono mancate stoccate nei confronti degli altri candidati, in particolare nei confronti di Silvia Salis: “Quando è arrivata la sua candidatura mi sono domandato, bene, e ora il centrosinistra chi candida? Poi ho capito… eppure, guardo i suoi manifesti, azzurrini come quelli di Piciocchi, guardo la convention in stile berlusconiano con cui si è presentata, o il suo spot elettorale che sembra una pubblicità del Mulino Bianco, ma soprattutto penso alla manifestazione pro-Ucraina che l’ha vista in piazza a fianco a Piciocchi, in un corteo che aveva come slogan una chiamata alle armi, o in piazza con l’assessore di Forza Italia Mario Mascia, nell’iniziativa pro Europa, io credo che i genovesi abbiano il diritto a un’alternativa che sia anti bellista e credo abbiano il diritto di sapere che le questioni di politica internazionale avranno più impatto sulle loro vite e le loro tasche più di ogni altro argomento”.

Nelle ultime settimane Crucioli è stato al centro della cronaca per due iniziative che hanno fatto particolarmente discutere: la proiezione di un documentario considerato filorusso e la contromanifestazione anti europeista organizzata sabato pomeriggio a Genova.

L’obiettivo “matematico” e realistico di Uniti per la Costituzione e della galassia che sostiene Crucioli è tornare ad avere rappresentanza per altri cinque anni in consiglio comunale. “Alle ultime elezioni abbiamo preso oltre 8000 preferenze con un risultato del 3,5% ma non è solo una questione di numeri, avrei sperato che potesse essere Filippo Biolé a interpretare questa esigenza di un’alternativa, e lo avrei sostenuto, ma quando gli ho chiesto una posizione chiara su Gaza e sul riarmo non è stato in grado di rispondermi, dicendo che sono temi divisivi che non vuole affrontare in quanto candidato civico, ecco, oggi non serve un candidato civico, serve un candidato politico“.

Qualche ora dopo, il colpo di scena: Filippo Biolé ha annunciato il ritiro della sua candidatura proprio perché alcuni esponenti del gruppo che lo sosteneva – Genova Unita – sarebbero stati visti nella “piazza” di Crucioli, ossia alla manifestazione antieuropeista e sovranista di sabato.

“Uniti per la Costituzione ritiene che Crucioli possa incarnare un ruolo fondamentale all’interno della politica locale genovese, continuando a rappresentare quella voce autonoma e libera da vincoli di partito e pregiudizi ideologici che la cittadinanza ha imparato a conoscere in questi anni, grazie all’intenso lavoro di indiscusso valore svolto in Senato, prima, e poi in consiglio comunale”, si legge in una nota del partito.

“A nome del direttivo nazionale, esprimo soddisfazione per la candidatura di Mattia Crucioli: siamo lieti di affiancare nuovamente lui e Uniti per la Costituzione per questa nuova tornata elettorale genovese, dopo il successo delle ultime comunali nel 2022”, le parole di Nicola Ranno, coordinatore per la Regione Liguria di Ancora Italia.