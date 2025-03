Comunali Genova, Cavo dice sì alla candidatura a vicesindaca: “Me lo chiedono in tanti”

Genova. Ilaria Cavo scioglie la riserva e accetta la candidatura a vicesindaca di Genova proposta ieri dal centrodestra trainato da Pietro Piciocchi e Marco Bucci. La parlamentare di Noi Moderati, ex assessora della giunta Toti, lo ha annunciato con un post su Facebook: “Mi sono presa solo qualche ora per riflettere sulla proposta, una proposta importante, che comporta un grande impegno e, soprattutto, un grande senso di responsabilità. Accetto questa proposta per molti motivi”.

“Innanzitutto – specifica – perché non mi sono mai sottratta a impegni e responsabilità. Saranno i cittadini a dirlo, ma credo che gli anni vissuti come giornalista prima e quelli come assessore regionale e parlamentare poi lo abbiano dimostrato. Accetto perché, come donna, come politica, come cittadina credo nella candidatura di Pietro Piciocchi e nel valore aggiunto che potremo avere, insieme, durante questi mesi intensi di campagna elettorale e nel lavoro che ci attende. Già in passato, nei rispettivi ruoli, abbiamo collaborato con successo su molti temi e progetti, dalla cultura, allo sport, al sociale. Siamo collaudati. Accetto perché, insieme alla richiesta convinta della coalizione, me lo stanno chiedendo tanti amici e tanti cittadini genovesi che incontro per strada e che mi scrivono entusiasti“.

“Questo ruolo di vicesindaco, compatibile con la carica di parlamentare – puntualizza Cavo anche in risposta alle critiche del centrosinistra – mi permetterà di ritornare ad avere un impegno amministrativo e concreto nella nostra città proseguendo l’attività alla Camera dei Deputati in modo da rappresentare con ancora più forza il collegamento tra Genova e Roma. Accetto quindi con entusiasmo, con l’impegno di candidarmi a prendere le preferenze, con la gioia di mettermi a disposizione dei genovesi, per ascoltarli e dare risposte concrete alle loro aspettative”.

Ilaria Cavo, come ha spiegato ieri il leader nazionale di Noi Moderati Maurizio Lupi, sarà candidata come capolista in una delle liste civiche a sostegno di Piciocchi. La scelta ricadrà molto probabilmente su Orgoglio Genova, che la settimana scorsa ha inaugurato la serie di incontri politici col candidato sindaco: a quel punto, oltre al nome di Bucci in evidenza, il logo accoglierà anche le insegne del partito nazionale della parlamentare ex totiana. A confermarlo è stato oggi il governatore a margine del consiglio regionale: “Immagino che sarà una delle liste civiche già presenti, quindi Vince Genova, Orgoglio Genova. Però non è ancora deciso, è una decisione che devono prendere loro“.

“Sarà una campagna elettorale intensa per continuare il percorso di crescita della nostra città – conclude Cavo nel suo post -. Siamo già impegnati nei grandi cantieri, ma non dimentichiamo le esigenze quotidiane e concrete di ciascun Municipio e di ciascun quartiere. Quindi con convinzione ho detto sì, mi candido a vice sindaco di Genova perché credo nella mia città, nel suo futuro e nel progetto che la sta trasformando. Con la mia Genova voglio continuare a guardare avanti, far parte della sua crescita e del suo cambiamento, con la passione, l’impegno e la forza di chi ama profondamente la sua città. Avanti tutta, avanti Genova, avanti insieme!”.

“Sono felice e orgoglioso che Ilaria Cavo abbia accettato di affiancarmi nella corsa per Genova con il ruolo di vicesindaco. La sua esperienza, la sua competenza e la sua capacità di dialogo con Roma rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la nostra città – il commento a caldo di Pietro Piciocchi -. “La sua presenza nella squadra non è solo un segnale di solidità per la nostra coalizione ma anche una scelta di valore per Genova“. “La sua candidatura – prosegue – rafforza ulteriormente il legame tra Genova e le istituzioni nazionali: avere una vicesindaco con un solido rapporto con Roma significa garantire alla nostra città un interlocutore privilegiato per ottenere risorse e attenzione, evitando isolamenti e contrapposizioni sterili. Genova deve essere protagonista a livello nazionale e, con Ilaria Cavo al mio fianco, avremo un canale diretto e concreto per farlo”.