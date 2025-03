Comunali, centrodestra all’attacco di Renzi: “Salis campionessa di civismo? Che coraggio”

Genova. Centrodestra all’attacco di Matteo Renzi, sabato a Genova per presentare il suo libro L’influencer alla Feltrinelli, con la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis in prima fila insieme a un ricco parterre di personalità politiche.

Il leader di Italia Viva ha parlato proprio di Salis, sottolineando che “credo che oggi il civismo a Genova si riconosca in Silvia Salis” e definendo il presidente della Regione Marco Bucci “un amico e gli dedico un pensiero affettuoso, però ha fatto una scelta: è diventato organico al centrodestra e ha perso la sua caratteristica di civismo, tanto che ha spiegato che è grazie a Giorgia Meloni che è avvenuto quello che è avvenuto negli ultimi mesi”.

A Renzi ha ribattuto Ilaria Cavo, candidata vice sindaco del centrodestra al fianco di Pietro Piciocchi: “Salis per Renzi campionessa di civismo? Forse siamo stati vittime di un’allucinazione collettiva quando abbiamo visto la candidata di Pd scegliere di iniziare la sua campagna elettorale sotto il simbolo di falce e martello nello storico circolo Pd di Sampierdarena, fare professione di origini di sinistra, ostentare un pedigree di sinistra ad ogni occasione per cercare di accreditarsi alla base dei compagni. Più probabile è che sia stato Matteo Renzi, l’influencer, a non aver visto quelle foto e quei social in cui nulla è mai stato lasciato al caso”.

“Dal veto dei Cinque Stelle alle regionali (quando Italia Viva era stata esclusa) alle fronde dei profondi circoli del Pd. Non capiamo cosa c’entri quella foto col civismo predicato oggi. Quale civismo? – prosegue Cavo – Noi abbiamo le liste civiche forti che saranno determinanti affianco ai partiti. Da noi nessuno vuole prendersi il merito di fare la differenza, perché noi diversamente da loro siamo una squadra che unisce civiche e partiti. E anche la vittoria di Marco Bucci, al contrario di quanto sosteneva Renzi, dimostra che per noi la parte civica è imprescindibile e ora è più che mai attiva per il candidato sindaco Piciocchi e per la sottoscritta, non a caso capolista di Noi Moderati – Bucci – Orgoglio Genova”.

“Renzi oggi ha persino sconfessato la candidata (presunta) renziana Silvia Salis sulle infrastrutture, sostenendo che il tema vero è la Gronda. Ma come? – conclude Cavo – Appena due settimane fa la sua candidata aveva letteralmente detto che la Gronda è un non tema e oggi ha reso evidente un’altra contraddizione della sua coalizione, dicendo che il nuovo Galliera si farà. Attendiamo la reazione dei Cinque Stelle e di tutti i signori del no che in questi mesi hanno firmato appelli e ricorsi contro il nuovo ospedale che noi sì che vogliamo. Senza distinzioni”.

Anche Carmelo Cassibba, coordinatore della lista civica Vince Genova a sostegno di Piciocchi, ha commentato le parole di Renzi: “Il civismo non è a chiamata o a convenienza, il civismo è un modo di essere, di vivere al servizio dei cittadini, bisogna essere presenti sul territorio. Tutti i giorni – ha detto il presidente uscente del consiglio comunale – Non si può utilizzare come specchietto per le allodole per recuperare uno spazio al centro che per opportunità Italia Viva ha abbandonato da tempo. La candidata di centro sinistra è stata voluta fortemente dal Partito Democratico che la segue ovunque e la istruisce, sembra più un’operazione di marketing politico che un vero desiderio di impegno civico, non ha nulla dello spirito del civismo. Le manca solo il colbacco e la tessera di partito”.

“Come altre volte, Matteo Renzi mente sapendo di mentire – ha detto invece l’assessore comunale della Lega Francesca Corso – Non a caso, per la sua prima uscita pubblica, Silvia Salis ha scelto di farsi fotografare proprio con i leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Parla per bocca del segretario del Pd genovese Simone D’Angelo da un mese e rivendica le sue origini di sinistra. Ma secondo mister ‘Stai sereno’ le scelte sul futuro delle infrastrutture genovesi le farebbe Salis. E come fa? Sulla base delle posizioni di chi? Del Pd, di AVS o del M5S? Oppure archiviando tutto come ‘non problema’ per evitare di incappare nelle liti all’interno dell’accozzaglia, pardon, coalizione di centrosinistra come nel caso della Gronda di Genova? E poi, nel caso dell’ospedale Galliera, come farà con i pentastellati e i suoi amichetti Fratoianni e Bonelli che finora non hanno fatto altro che dire ‘No’ e attaccare sul tema la giunta Bucci, la quale invece ha detto ‘Sì’ e ha sempre lavorato per le opere necessarie, come questa, per la nostra città? Che faccia e che coraggio, Matteo Renzi”.