Comunali, i candidati del centrodestra per i municipi: nel Medio Ponente corre Rondoni. Tutte le conferme e le new entry

Genova. La campagna elettorale per le prossime elezioni comunali compie un sostanzioso passo avanti con la presentazione dei candidati del centrodestra per i nove municipi. La lista della squadra è stata definita e sarà presentata giovedì prossimo presso il point elettorale di Pietro Piciocchi, insieme alla candidata vicesindaco Ilaria Cavo.

Giorgia Mannu (Vince Genova), Federica Cavalleri (Fratelli d’Italia), attuale consigliera comunale e Angelo Guidi (Vince Genova), in corsa per la Bassa Val Bisagno, Maurizio Uremassi (Vince Genova), candidato per la Media Val Bisagno, Federico Bogliolo (Vince Genova), in corsa per la conferma nel Municipio Levante e Anna Palmieri (Fratelli d’Italia), confermata nel Medio Levante. Nella lista compaiono conferme e new entry, molte delle quali già ampiamente previste nei giorni scorsi. Oltre a(Vince Genova), già annunciata per il Municipio V (Valpolcevera) (Fratelli d’Italia), attuale consigliera comunale e ufficializzata candidata per il Centro Est, arrivano le riconferme per(Vince Genova), in corsa per la Bassa Val Bisagno,(Vince Genova), candidato per la Media Val Bisagno,(Vince Genova), in corsa per la conferma nel Municipio Levante e(Fratelli d’Italia), confermata nel Medio Levante.

Davide Rossi (Lega) e per il Municipio Ponente la candidata sarà Lorella Fontana (Lega) entrambi ex consiglieri comunali del carroccio durante la prima giunta Bucci. Nel Medio Ponente, invece, Le novità arrivano tutte dalla “Lanterna in poi”: per il Municipio Centro Ovest correrà(Lega) e per il Municipio Ponente la candidata sarà(Lega) entrambi ex consiglieri comunali del carroccio durante la prima giunta Bucci. Nel Medio Ponente, invece, la spunta l’outsider Nunzio Rondoni (Forza Italia) attuale consigliere della stessa circoscrizione.

“Una squadra equilibrata, coesa e pienamente rappresentativa della città, espressione delle liste che compongono la coalizione: Vince Genova, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e le civiche”, come si legge nella nota stampa divulgata nel pomeriggio. “Abbiamo scelto persone che conoscono a fondo i bisogni delle delegazioni, che vivono ogni giorno la città reale e che sapranno essere punto di riferimento per i cittadini” – commenta il candidato sindaco Pietro Piciocchi – Genova merita amministratori di territorio, concreti, presenti, capaci di unire visione e ascolto. Questa squadra è il volto di una coalizione solida, che mette al centro la competenza e il senso di responsabilità. Desidero sentitamente ringraziare i Presidenti uscenti Cristina Pozzi e Guido Barbazza per l’efficacia lavoro svolto in questi anni sul territorio”.

“Nel nostro schieramento le donne non sono una quota, ma una risorsa. Federica Cavalleri, Anna Palmieri, Lorella Fontana e Giorgia Mannu sono esempi concreti di un modo di fare politica fatto di ascolto, presenza, competenza, concretezza – aggiunge la candidata vicesindaco Ilaria Cavo – Per questo hanno avuto la fiducia e il mandato di tutta la coalizione a correre come presidenti. Sapranno interpretare al meglio il loro ruolo e fare sintesi delle esigenze dei loro territori di cui si sono sempre prese cura con tenacia e sensibilità”.

La presentazione è stata fissata per giovedì 3 aprile alle 17 al point di via Ceccardi 14