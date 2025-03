Comunali Genova, Filippo Biolé ritira la candidatura a sindaco

Genova. Per un candidato sindaco che entra, un candidato sindaco che esce. Una giornata convulsa ma che si chiude “a saldo invariato” nella corsa per le elezioni comunali a Genova. Nelle stesse ore in cui Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione, ha annunciato la sua candidatura, si è fatto invece da parte Filippo Biolé che, per primo, si era messo in gioco come candidato “civico”.

Filippo Biolé, e con con lui alcuni degli esponenti della società civile che lo avevano convinto a candidarsi – Marina Montolivo Poletti, Pierfranco Pellizzetti, Carlo Maria Martigli e Stefano Fera – ha reso pubblico il suo passo indietro. Lo ha fatto con una nota da cui emerge una incomprensione con Genova Unita, formazione che lo sosteneva, legata proprio alla manifestazione antieuropeista organizzata sabato scorso da Crucioli.

“Non senza difficoltà, dato il grande impegno di tutti coloro che si sono adoperati per la nostra proposta, che molte adesioni ha trovato tra i nostri concittadini, siamo costretti a ritirare la nostra candidatura – inizia la nota – ciò in quanto la coerenza con la forte identità valoriale ed etica del nostro progetto ci impone di rifiutare l’appoggio della Lista Genova Unita, dopo che quest’ultima ha preso parte, nostro malgrado, alla manifestazione sovranista contro l’Europa. Manifestazione che, nelle parole di chi la ha indetta, vorrebbe vedere l’Italia fuori dall’Unione Europea e quindi infranti tutti i valori cui noi invece crediamo convintamente”.

“Non possiamo dunque più riconoscerci né dirci parte di una lista che, con sprezzo dell’Europa e quindi verso di noi, si pone contro convinzioni che, almeno in questo caso, non sono né possono essere messe in discussione. Ci sono punti saldi che devono restare tali così come salda è la convinzione di voler continuare a guardare a una Genova europea”.

Ma per Gianluca Chiaramonte, ex esponente del Pd e coordinatore della lista Genova Unita, le cose sono andate diversamente: “Alla manifestazione sono andato io, non certo perché abbia simpatie per Crucioli, ma perché è stato l’unico a portare nelle istituzioni una posizione critica nei confronti del riarmo dell’Europa, posizione che io condivido come peraltro mezzo Pd, anche se non lo dicono, e ci tenevo a dirglielo di persona. Dopodiché me ne sono andato perché quella piazza non mi rappresentava assolutamente”.

Per il coordinatore di Genova Unita la vicenda della manifestazione è solo un protesto: “Se l’avvocato Biolé ha problemi organizzativi e non riesce a trovare le persone per fare la lista, il tentativo di dare la colpa a me mi sembra puerile. Abbiamo proposto diversi profili della società civile, elementi programmatici che sono stati completamente rigettati. Di certo non ci prendiamo nessuna responsabilità sul ritiro della candidatura“.

Ma adesso che fine farà la lista, che ha visto tra i promotori pure il professore universitario Aristide Massardo, candidato alle regionali del 2020 per Italia Viva? “Di certo non mi alleerò mai con Crucioli, non ci penso neanche – risponde Chiaramonte -. Studieremo la possibilità di individuare un nostro candidato e presentarci in modo indipendente con la lista Genova Unita”. Tra i nomi in lizza c’è l’avvocata Raffaella Gualco. La possibilità di una riconciliazione col centrosinistra sarebbe invece più lontana: “Se vogliono valorizzare una lista civica sulla base di proposte programmatiche, sono disposto al dialogo. Il problema credo sia l’ostracismo da parte di certi soggetti, non certo Salis, ma probabilmente il Pd e anche il M5s. Ma non c’è per forza l’esigenza di doversi apparentare”.

Dal canto suo Mattia Crucioli avrebbe deciso di candidarsi a sindaco anche dopo aver realizzato che non era possibile alcun genere di matrimonio con Biolé e i suoi. “Gli ho chiesto quale fosse la sua posizione sul genocidio a Gaza e sul riarmo dell’Ue e mi ha detto che non poteva rispondere su temi così divisivi, per questo non avrei mai potuto supportarlo”, ha detto oggi in conferenza stampa.