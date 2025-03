Comunali, Bagnasco (FI) attacca Salis: “No a Skymetro e Funivia sono chiusura ideologica. Genova non merita questa politica del freno a mano”

Genova. “Il rifiuto netto di Silvia Salis allo Skymetro e alla Funivia Porto-Forte Begato, senza alcuna spiegazione né proposta alternativa, è un insulto all’intelligenza dei genovesi. Dire ‘no’ senza motivare è facile, ma amministrare una città significa assumersi responsabilità, fare scelte concrete e offrire soluzioni. Forza Italia non accetta questa politica del freno a mano, che penalizza la crescita e il futuro di Genova.”

Lo dichiara Carlo Bagnasco, segretario regionale di Forza Italia, che critica duramente l’atteggiamento di chi blocca ogni iniziativa senza una reale proposta alternativa.

“Se si boccia lo Skymetro, un progetto che potrebbe rivoluzionare la mobilità, si abbia almeno il coraggio di spiegare perché. Se si affossa la Funivia Porto-Forte Begato, che potrebbe attrarre turisti e rilanciare un’area della città, si dica chiaramente quale sia la strategia alternativa. Il silenzio e l’assenza di idee non sono accettabili.”

“Forza Italia è in prima linea per costruire una Genova moderna, connessa e competitiva, e per questo sostiene con convinzione opere strategiche per la città. Bloccare ogni innovazione per pregiudizio ideologico significa condannare Genova alla paralisi. Con Pietro Piciocchi candidato sindaco, vogliamo un’amministrazione che decide, non che si nasconde dietro ai ‘no’. La politica non può essere solo opposizione sterile: i genovesi meritano risposte, non silenzi e rinvii”.