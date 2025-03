Comunali 2025, Francesco Toscano candidato sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare

Genova. Francesco Toscano, presidente di DSP democrazia sovrana popolare, sarà il candidato a Sindaco a Genova per l’omonima lista. Lo afferma una nota che specifica “la richiesta è stata fatta all’unanimità dalla direzione nazionale del partito, che la ratificherà ufficialmente sabato prossimo 15 marzo poco prima della manifestazione contro l’Unione Europea per la Pace e la Sovranità, che si terrà a Bocca della Verità a Roma in contemporanea a quella pro Guerra e pro UE, lanciata da Michele Serra e da Repubblica. Il coordinatore nazionale Marco Rizzo ha ribadito che tale richiesta nobilita l’impegno della politica di Francesco Toscano che raddoppia l’impegno su Genova, dopo essere stato candidato alle recenti elezioni regionali della Liguria”.

“Questa candidatura – spiega Toscano – è un atto di rispetto verso migliaia di cittadini liguri,molti proprio nel capoluogo, che hanno premiato la nostra coerenza e le nostre idee alle ultime elezioni regionali. Il nostro impegno è portare a Genova temi nazionali che si riflettono anche nei territori”.

“Molti sono i problemi che le destre e le sinistre di cartone non possono risolvere proprio perchè hanno contributo insieme, anche con il supporto di chi oggi si presenta come alternativa fasulla, a crearli – constinua Toscano – La nostra non è un’alleanza politica con i vecchi partiti, ma un’autentica alleanza sociale con i cittadini. In un periodo storico pericolossisimo in cui vengono messi in discussione i principi fondativi del nostro sistema democratico è urgente ripristinare insieme i principi di sovranità e democrazia minacciati da tecnocrazie europee senza limiti e senza scrupoli. Il caso romeno è inquietante”.