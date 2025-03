Colori, note e sapori contro la violenza: una mostra evento celebra le donne a Nervi

Genova. Celebrare le donne attraverso colori, sapori, note. Cioè tutto ciò che è vita. Lineout Gallery in collaborazione con Bonfim Club e il Centro Antiviolenza Mascherona organizza una mostra d’arte collettiva di 15 artisti emergenti nello storico locale di Nervi dalle 14 alle 20 di sabato 8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Un evento unico nel suo genere, che prevede l’esposizione di opere realizzate con stili e tecniche diverse, dalla scultura, alla fotografia, alla pittura. Con un triplice obiettivo: sostenere il Centro Mascherona, che si occupa da anni di tutelare e reintegrare le donne vittime di violenza, e per il quale verrà allestito uno spazio ad hoc, dove sarà possibile fare offerte. Ma anche far conoscere artisti emergenti di ogni genere, in una location unica e simbolica, aiutando al contempo artigiani e produttori locali a diffondere i propri prodotti con assaggi nel corso della mostra.

L’evento sarà accompagnato da musica dal vivo con esibizioni di musicisti emergenti, tra cui artisti genovesi come la cantante Vera Ingrid Canepa, la band Il Trio Zvilli, i DJ Your Therapist e Dele, e musicisti di Pavia come la cantante Amberixa e la band musicale Mad Puffin Tra gli artisti partecipanti ci saranno: Milena Barbieri, Patricia M, Cosmin Luchian, Maurizio Carrara, Pelle d’Ocra, Nyel, Gabriella Bozzini, Alberto Rosolen, Roberto Pestarino, Desire Arcuri, SeccoArt, Silvana Fico, Roberta Rubagotti, Giulia D’Aloia.

Lineout Gallery di Elisa Nicolini è una galleria d’arte digitale che crea eventi in luoghi storici e simbolici di Genova, Pavia e Pistoia, e intende unire l’arte a cause importanti, supportando artisti, musicisti, aziende agricole, piccoli imprenditori e artigiani. I suoi eventi formano un connubio tra arte, tradizione, musica e gastronomia, arricchendo ogni manifestazione e sostenendo al contempo i talenti emergenti e le attività locali.

Elisa Nicolini è nata a Genova il 21 marzo 1997, modella, pittrice, è un’artista che ha trasformato la sua passione per l’arte in una carriera di successo. Nel 2021 la sua opera “Abbandono” è stata premiata e pubblicata dalla rivista “Art Now”. Nel 2022 ha partecipato a una mostra collettiva a Roma, in Via Margutta, dove il critico Vittorio Sgarbi ha visto e commentato positivamente il suo lavoro. Il suo talento ha oltrepassato i confini nazionali, portandola a partecipare nel 2023 al “Premio Artisti Italiani a Londra” presso l’Espacio Gallery. Prima di immergersi completamente nel mondo dell’arte, Elisa ha avuto una brillante carriera nel settore della moda, lavorando come modella e pubblicitaria per marche di prestigio a Genova e a Milano. Questa esperienza le ha permesso di sviluppare un senso estetico raffinato che si riflette nelle sue opere pittoriche. Oggi, Elisa Nicolini è un nome riconosciuto nell’ambito artistico, conosciuta per la sua capacità di catturare emozioni profonde e per la sua dedizione alla pittura. Nel marzo 2024 fonda LineOut Gallery (Lineoutgallery.it) sulla cui vetrina virtuale espongono le proprie opere artisti di ogni estrazione, competenza e provenienza.