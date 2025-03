Autostrade e cantieri, code e disagi in A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto. Ripercussioni anche in Val Bisagno

Aggiornamento ore 9.20 – L’intervento nella galleria Monte Galletto è terminato e il traffico è tornato a scorrere su due carreggiate. Lentamente le code si stanno riassorbendo e la viabilità tornando alla normalità

Genova. Mattinata complicata per le autostrade genovesi a causa del congestionamento provocato dal traffico di punta del mattino e, soprattutto, la presenza di cantieri particolarmente impattanti.

Sulla A7, infatti, si registrano diversi chilometri di code tra lo svincolo di Genova Ovest e Bolzaneto a causa di lavori in corso per la messa in sicurezza precauzionale di griglia nella pavimentazione della galleria Monte Galletto che riducono la careggiata in direzione Milano ad una sola corsia di marcia, pochi metri dopo l’immissione dalla Genova – Livorno.

Conseguenze ovvie anche per la A12, dove si registrano incolonnamenti per lo svincolo con la A12 in direzione nord, e difficoltà al casello di Genova est in entrata direzione Genova. I disagi si sono riversati anche sulla viabilità urbana della Val Bisagno, con pesanti rallentamenti in tutta la zona di Staglieno.