Circular value forum, nasce a Genova il primo evento italiano dedicato alle “città circolari”

Genova. Il primo evento in Italia specificatamente dedicato allo sviluppo dell’economia circolare nelle città: è il Circular Value Forum, una due giorni di conferenze, incontri ed eventi per progettare la città circolare di domani che vedrà la luce proprio a Genova, martedì 8 e mercoledì 9 aprile, nella prima edizione in programma a Palazzo Tursi e Palazzo Tobia Pallavicino.

Organizzato da Clickutility Team, il Circular Value Forum è stato ufficialmente inserito nel programma delle iniziative per la Giornata nazionale del Made in Italy 2025 e ambisce ad avere un respiro nazionale, creando una piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca, start up e studenti sulla transizione verso l’economia circolare e le opportunità di generazione del valore. A promuoverlo è la Direzione di area Sviluppo economico e Promozione del Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City – Genova Città Circolare, innovativo a livello italiano.

«La transizione verso un’economia circolare – spiega Mario Mascia, assessore allo sviluppo economico e all’urbanistica del Comune di Genova – se opportunamente gestita porterà a numerosi vantaggi in termini ambientali, di ottimizzazione delle materie prime e di un notevole impulso all’innovazione e alla crescita, mettendo a disposizione dei cittadini-consumatori prodotti più convenienti, durevoli e innovativi, utili a risparmiare e a migliorare la qualità della vita, incrementando il benessere dei cittadini e dell’ambiente. Obiettivi che si sposano perfettamente alla mission della nostra nuova pianificazione territoriale, la quale, puntando ad ottimizzare il consumo di suolo e a realizzare un verde fruibile, vivibile, accessibile e armonizzato al tessuto urbano e periurbano, si affiancherà all’economia circolare nella strategia integrata di strumenti messi in campo dalla nostra amministrazione per contrastare il riscaldamento globale e costruire una società e un’economia più sostenibili e amici dell’ambiente. Per farlo, è inderogabile improntare alla circolarità prodotti, processi produttivi, servizi e comportamenti individuali, abbandonando progressivamente i vecchi paradigmi dell’economia lineare: proprio per questo il Comune di Genova ha lanciato il progetto C-City, che avremo occasione di presentare diffusamente al Circular Value Forum e con il quale intendiamo trasformare la nostra città in un’ottica circolare».

Tre sono i macro-processi nei quali si articola C-City: l’Eco-design, che identifica la necessità di ridisegnare prodotti, processi produttivi, servizi e modelli di business; il Long use, che implica il bisogno di dare valore ad un prodotto nel lungo termine, estendendone il più possibile la vita utile; ed il Reuse, che focalizza l’attenzione sul ciclo di vita di un prodotto, con l’obiettivo di riutilizzare al massimo il bene o parte dei suoi componenti.

Temi che saranno declinati nei due giorni di lavoro sotto ogni angolazione: dalle conferenze sui principali asset della città circolare, a momenti di networking tra domanda e offerta anche attraverso la possibilità, data alle start-up, di presentarsi a potenziali investitori nell’area expo allestita nel loggiato di Palazzo Tursi; e, ancora, un contest food sul tema “Zero Waste”, un Career Day e un vero e proprio spettacolo dedicato alla moda circolare dal titolo “Eco-fashion show: tra sostenibilità e glamour”.

La sessione congressuale approfondirà i temi delle città intelligenti, presenterà le più interessanti esperienze di circolarità nelle grandi aziende, le opportunità di lavoro nei cosiddetti green jobs, i concetti di Eco Design ed ESG. Previsti anche focus verticali su energia ed edilizia, tessile e abbigliamento, acqua e blue economy, food and packaging.

Il programma completo della prima edizione del Circular Value Forum sarà annunciato nelle prossime settimane. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale www.circularvalueforum.it.