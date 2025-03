Economia circolare, l’8 e 9 aprile a Genova la prima edizione di “Circular value forum”

Genova. Fare, delle città intelligenti, anche delle città circolari: è questo l’obiettivo che si prefigge la prima edizione del Circular Value Forum in programma martedì 8 e mercoledì 9 aprile a Genova tra i palazzi Tursi, Tobia Pallavicino e della Borsa.

Promosso dalla Direzione di area Sviluppo economico e promozione del Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City, in collaborazione con la Camera di Commercio, il supporto organizzativo di ClickUtility Team, il patrocinio di Rai Liguria, la partecipazione di ENI in qualità di main partner e di Ansaldo Energia come gold partner.

Il Circular Value Forum è stato inserito nel programma ufficiale delle iniziative collegate alla Giornata nazionale del Made in Italy 2025: un primo, significativo, riconoscimento per un evento che ambisce a consolidarsi come piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese e città circolari del nostro paese.

«Un’importante iniziativa che mira a creare uno spazio di confronto tra istituzioni, imprese e città circolari di tutto il nostro paese – dichiara l’assessore allo sviluppo economico e all’urbanistica del Comune di Genova, Mario Mascia –. Questo forum rappresenta un’opportunità straordinaria per affrontare temi cruciali, dalla gestione efficiente delle risorse, all’innovazione tecnologica, passando per il miglioramento della sostenibilità energetica e la promozione di soluzioni che possano ridurre l’impatto ambientale dei materiali e dei processi produttivi, con l’obiettivo di costruire una piattaforma di confronto, dove le città circolari possano scambiarsi idee e best practices, creando così un modello condiviso di sviluppo sostenibile che possa essere adottato su scala nazionale e promuovere al contempo nuove opportunità di lavoro. Siamo convinti che la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini sia la chiave per affrontare le sfide ambientali, creando lavoro, innovazione e sostenibilità in settori fondamentali come quello energetico ed edilizio. Il Circular Value Forum sarà anche un’opportunità per discutere e progettare come le città possano essere protagoniste di questa transizione verso l’economia circolare, integrando politiche pubbliche che supportano la sostenibilità, la rigenerazione urbana, e la gestione dei rifiuti in modo intelligente ed efficiente».

«La Camera di Commercio – dichiara il presidente Luigi Attanasio – ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa del Comune perché in linea con i diversi progetti comunitari che stiamo realizzando per sostenere le pmi nel comprendere i vantaggi della sostenibilità e nell’intraprendere percorsi che rendano più circolari le loro produzioni, in diversi settori: dal manifatturiero all’agroalimentare, dal tessile al comparto blue economy. Cito fra tutti Open Circular, per la circolarità nella blue economy, Prince, per il green negli appalti pubblici, e Aster, per il riciclo della plastica nel tessile».

Eco Fashion Show: la prima sfilata dedicata alla moda sostenibile

Accanto alle conferenze dedicate ai vari ambiti dell’economia circolare – dall’energia all’edilizia, dal food al packaging, dalla progettazione all’abbigliamento e al tessile realizzare in collaborazione con Italia Circolare –, ponendo l’accento anche sulle nuove opportunità di lavoro che il settore già oggi mette a disposizione, all’interno del Circular Value Forum troverà spazio un vero e proprio evento nell’evento: l'”Eco Fashion Show: tra sostenibilità e glamour”, vale a dire la prima sfilata in Italia dedicata alla moda sostenibile in scena martedì 8 aprile a partire dalle ore 18:30 al Palazzo della Borsa, a conclusione della giornata inaugurale, presentato dalla fashion designer Tiziana Sidoti e dall’attrice e comica Chiara Lippi.

Protagonista alla Sala delle Grida, nel défilé curato da Alex Leardini e realizzato in collaborazione con CNA-Federmoda sarà, appunto, l’abbigliamento circolare realizzato da stilisti e case di moda green e sostenibili: Atelier Regina Guasco; Camomilla Italia; Carla Quaglia Maglieria e Cashmere Savona; Daphné Sanremo; Defeua Streetwear Sostenibile; Emina_Batik; Francesco Bombagi; Humana Vintage; International School of Genoa; La Merveilleuse di Elisa Saponaro; Laboratorio artigianale MisStufi di Sara Forlini; Laboratorio di moda etica Cartiera; ReChiclo con: Rari, Rivea, Remescio, Real Fnatic; Samarcanda Luxury; Solo Rose di Rosetta Sacchi.

A indossare i capi saranno modelli e modelle di eccezione: tra questi il pallanuotista del Quinto e della nazionale Jacopo Gambacciani, la lifesaver azzurra Carlotta Tortello in forza alla Sportiva Sturla, gli studenti dell’International School of Genoa e dell’istituto professionale Duchessa di Galliera. Attesi, in passerella, anche calciatori e calciatrici di Genoa e Sampdoria.

“Food Contest-Zero Waste” e Career Day

Nella seconda giornata, mercoledì 9 aprile, altre due iniziative che andranno ad affiancarsi alla sessione congressuale: il “Circular Value Forum Food Contest – Zero Waste” organizzato in collaborazione con l’istituto Bergese-Rosselli che vedrà sfidarsi le due squadre finaliste del concorso rivolto agli studenti delle scuole alberghiere liguri; ed il Career Day promosso in sinergia con l’Università di Genova, nel quale sarà possibile per tutti gli interessati lasciare il proprio curriculum e sostenere dei colloqui di orientamento o inserimento lavorativo con le aziende partner.

Il Circular Value Forum segue le linee guida operative e i requisiti di sostenibilità del Comune di Genova per gli eventi outdoor e indoor. Il programma completo, gli aggiornamenti e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale www.circularvalueforum.it.