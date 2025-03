Carcassa di cinghiale da giorni sui binari a San Quirico. La rabbia dei residenti: “Dimenticati da tutti”

Genova. Una carcassa di cinghiale da giorni giace tra i binari della linea Genova Arquata Scrivia, nei pressi di San Quirico, a pochi metri dal vicino passaggio pedonale frequentato dagli studenti della zona per andare a scuola.

Questa la denuncia lanciata dai residenti a Genova24: secondo quanto riferito, nessuno sa per cosa sia morto l’ungulato che da giorni viene letteralmente “sorvolato” dai treni di passaggio, mentre la carcassa inizia a rilasciare i primi segni di decomposizione con miasmi e cattivi odori. Tra le ipotesi, oltre a quelle dell’investimento, anche quella della morte per pesta suina.

La preoccupazione dei residenti è alta, soprattutto per quanto riguarda l’igiene: “Nessuno ha pensato di rimuoverla – ci scrivono – ci sentiamo dimenticati da tutti, cosa succede in questo angolo di città a nessuno interessa. Per ogni cosa passano mesi se non anni, e finisce sempre che di dobbiamo arrangiare. Questo è troppo! Dobbiamo aspettare che la carcassa si decomponga?”.