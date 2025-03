Cinemautismo, mercoledì 2 aprile proiezione di Simple Simon di Andreas Öhman

Genova. Mercoledì 2 aprile 2025 in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, l’associazione Museo nazionale del cinema – in collaborazione con Acec Liguria, Associazione Sas Liguria, CineClub Nickelodeon, associazione A Porte Aperte, fondazione Philos Accademia Pedagogica, Angsa Liguria e gruppo Asperger Liguria – organizza la proiezione gratuita del film Simple Simon di Andreas Öhman in due storiche sale genovesi.

Mercoledì 2 aprile il cinema San Siro e il CineClub Nickelodeon ospiteranno per la prima volta a Genova “Cinemautismo”, la rassegna cinematografica torinese che dal 2009 propone film, documentari e cortometraggi incentrati sul tema dell’autismo e della neurodivergenza.

L’obiettivo del progetto è quello di dare visibilità a un mondo ancora poco conosciuto attraverso il cinema, proponendo agli spettatori nuovi punti di vista su una realtà solo apparentemente lontana da quella cosiddetta “normale”.

Simple Simon, pellicola candidata agli Oscar nel 2010 per il miglior film straniero e mai distribuita in Italia, è una commedia svedese che affronta con ironia la ricerca da parte di Simon, ragazzo autistico, della fidanzata perfetta per il fratello Sam.

Il film, che ha come protagonista l’attore Bill Skarsgård, noto al pubblico italiano per il ruolo del Conte Orlok in Nosferatu di Robert Eggers, verrà introdotto e commentato da esperti e da persone all’interno dello spettro dell’autismo.

Il pubblico genovese potrà scegliere di recarsi o alle 21 al cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana 5), oppure alle 21.15 presso il CineClub Nickelodeon (via della Consolazione 5r).

L’ingresso sarà libero sino all’esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni: www.amnc.it – www.cinemautismo.it.