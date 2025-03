Cimitero di Chiavari, i lavori di manutenzione straordinaria proseguono: quasi 400 mila euro di spesa

Chiavari. Proseguono gli interventi di manutenzione al cimitero monumentale di Chiavari. Attualmente sono in corso i lavori alla copertura e al cornicione del porticato sud, per un importo complessivo di oltre 50 mila euro. L’intervento prevede l’impermeabilizzazione delle superfici, incluso il cornicione delle torri est e ovest, mediante la posa di una membrana in poliurea.

Parallelamente, il Comune ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di impermeabilizzazione delle gallerie nei corpi ovest ed est. L’intervento complessivo ammonta a 387.276,78 euro

“Si tratta di due interventi importanti, che puntano a migliorare la sicurezza e il decoro di uno degli spazi più frequentati e sentiti dalla nostra comunità – dichiara il consigliere Massimo Sanguineti – Il cimitero deve essere un luogo dignitoso e curato per tutti. Per questo abbiamo scelto di intervenire con opere risolutive, capaci di superare in modo definitivo le criticità emerse negli anni”.