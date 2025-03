Ciclismo, corsa e fiera di San Giuseppe: oggi strade chiuse in zona Foce, Albaro, Marassi e Bolzaneto

Genova. Appuntamento col ciclismo oggi nelle strade del Levante dove si corre la Coppa Città di Genova organizzata dalla società sportiva Genova Bike Asd. Sono diverse le strade interrotte in zona Foce e Albaro secondo le disposizioni di un’apposita ordinanza comunale. Traffico fermo anche in zona Bolzaneto per la fiera di San Giuseppe e sulle alture di Marassi per la manifestazione podistica non competitiva Biscione di corsa.

Strade chiuse e divieti di sosta in zona Foce e Albaro

Dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito veicolare in corso Italia nel tratto compreso tra via Casaregis e via Cavallotti, all’altezza dell’intersezione con via A. De Gaspari, ad eccezione dei mezzi adibiti al montaggio e smontaggio delle attrezzature e strutture necessarie per lo svolgimento della gara.

Dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito veicolare nel tratto di corso Marconi tra via Rimassa e via Casaregis in direzione levante.

Dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e comunque fino a cessate esigenze è istituito l’obbligo direzionale di svolta a destra in corso Marconi, direzione ponente, per chi proviene da via Casaregis.

Dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e comunque fino a cessate esigenze è soppressa la pista ciclabile di corso Italia nel tratto compreso tra via Casaregis e via De Gaspari.

Dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei residenti, nelle seguenti vie:

via Giordano Bruno, all’altezza dell’intersezione con via De Gaspari – tratto a mare

via Giacomo Medici del Vascello

via Giovanni Bovio

via Renato Martorelli

via Zara, all’altezza dell’intersezione con via Carlo e Nello Rosselli – tratto a mare

via Podgora

Dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e comunque fino a cessate esigenze è istituito senso unico alternato a vista con diritto di precedenza a mare nelle seguenti vie:

via Giacomo Medici del Vascello (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con via O. De Gaspari)

via Renato Martorelli (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con via Righetti)

via Quarnaro

via Zara (tratto da via Gobetti a corso Italia con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con via Gobetti)

via Podgora

Dalle ore 05:00 e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta veicolare nelle seguenti vie:

in corso Italia, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra via Casaregis e via Felice Cavallotti, all’altezza dell’intersezione con via De Gaspari

nel tratto di corso Marconi tra via Rimassa e via Casaregis in direzione levante

nel tratto di via Bovio tra via Righetti e corso Italia

Provvedimenti a Marassi e Bolzaneto

La chiusura al traffico riguarda via Fea e via Loria dalle 8.30 alle 12.30

A Bolzaneto le strade interessate dalla fiera per tutta la giornata sono via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via O. Doria, via Bonghi, piazza Livraghi, piazza Rissotto, via Giro del Vento