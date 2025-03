Chiavari, dai commercianti un servizio di vigilanza privata contro la “malamovida”

Genova. I commercianti di Chiavari fanno quadrato per contrastare le problematiche di decoro e di pubblica sicurezza che si verificano durante le ore notturne dei weekend.

A partire da venerdì 21 marzo partirà infatti un servizio di vigilanza privata in piazza Fenice e nelle vie limitrofe, dalle 23 fino alle 2.30 finanziato da alcuni commercianti della zona, Vitae, Vinoria, Recanto e Teleria.

La richiesta era stata avanzata dal Comune nel corso degli ultimi incontri avvenuti tra amministratori, esercenti e residenti.

“Un dialogo proficuo quello avviato con i cittadini e con i commercianti per giungere a soluzioni condivise e contrastare gli schiamazzi, gli atteggiamenti incivili e gli atti vandalici che di recente si stanno verificando in una delle zone più centrali della città – spiega il primo cittadino Federico Messuti – Siamo molto soddisfatti del clima di collaborazione nato tra i diversi attori del territorio e, per questo motivo, voglio ringraziare sia i titolari degli esercizi commerciali che si sono subito attivati per avviare il servizio di vigilanza, che le forze dell’ordine, impegnate nelle ultime settimane a presidiare l’area”.

Se la misura non sarà sufficiente, aggiunge Messuti, il Comune potrebbe varare un’ordinanza per impedire il consumo di alcool fuori dai locali presenti nelle zone attigue a piazza Fenice dalle 22 in poi.