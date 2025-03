Chiavari, nuovo parcheggio pubblico in zona Lido: in arrivo 45 posti auto

Chiavari. La giunta comunale di Chiavari ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in zona Lido, con circa 45 stalli, nelle aree concesse in comodato d’uso da Rfi.

Un intervento, di circa 396 mila euro, che punta ad ampliare la disponibilità di posti auto in una zona sempre più frequentata, soprattutto durante la stagione estiva, in cui si trovano la piscina, di cui sono in corso i lavori di riqualificazione, lo stabilimento balenare e lo Spazio Lido.

“Stiamo lavorando ad un progetto d’insieme che vede la sistemazione di tutta l’area di viale Tito Groppo compresa tra la bocciofila e la piscina del Lido. Un miglioramento complessivo volto ad aumentare il decoro, la fruibilità e il numero di parcheggi, ottimizzando anche la connessione tra lungofiume e la pista ciclabile – spiega il sindaco Federico Messuti – Tutto ciò grazie ad altri due progetti in fase di definizione. Il primo riguarda la rifunzionalizzazione dei giardini e delle aiuole presenti tra i parcheggi e la pista ciclabile, con l’implementazione degli stalli accanto all’impianto natatorio. Mentre il secondo punta a razionalizzare gli spazi antistanti lo stabilimento balneare del Lido con l’obiettivo di aumentare il numero di stalli e migliorare le condizioni di manovra”.