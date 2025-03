Chiavari, uomo aggredito dal figlio: il ragazzo era ai domiciliari

Chiavari. Intervento dei carabinieri nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 31 marzo, a Chiavari, in un’abitazione della cittadina.

Intorno alle 5, per cause ancora in fase di accertamento, un giovane che si trovava a casa, agli arresti domiciliari, si è scagliato contro il padre.

Sul posto sono dovuti accorrere i carabinieri di Chiavari, insieme all’automedica del 118 e ai militi della Croce Rossa e della Croce Verde.

Le ferite, ad ogni modo, non si sono rivelate gravi. L’uomo non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.