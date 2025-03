Genova. Si chiamava Francesca Testino ed era una funzionaria pubblica prima in Città metropolitana e poi in Regione Liguria, dove lavorava come formatrice al Centro per l’impiego di via Cesarea, la donna uccisa, schiacciata da una palma in piazza Paolo Da Novi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 marzo.

Francesca Testino aveva 57 anni e abitava lì vicino, in via Tommaso Invrea insieme all’anziana madre. Non era sposata ma aveva una sorella, e una nipotina che adorava. Era una donna molto attiva. “Carissima ragazza, abitava qui con la mamma da quando era bambina”, racconta Angelo Cifatte, un vicino di casa.

Oltre al lavoro nei suoi post su Facebook parlava spesso della sua passione per lo studio. Inoltre era frequentatrice assidua della parrocchia di Nostra Signora del Rimedio di piazza Alimonda.

Un anno fa Francesca Testino era stata investita sulle strisce pedonali in corso Torino, un brutto incidente da cui si era da poco ripresa. Ma la sfortuna si è evidentemente accanita su di lei. Qualche anno fa aveva perso la persona amata, un altro colpo da cui era riuscita a riprendersi con spirito e forza d’animo.

Se oltre alla sfortuna ci saranno delle responsabilità sarà adesso la Procura ad accertarle. Quel che emerge in queste prime ore dopo la tragedia è che la palma che l’ha uccisa sradicandosi dal terreno, era una pianta instabile da almeno 15 anni, e periodicamente controllata dai tecnici di Aster.

E su alcuni gruppi social, in particolare il gruppo Genova contro il degrado, sono tornati a circolare i post, risalenti a quattro anni fa, di alcuni allarmi lanciati dai cittadini al Comune e al municipio Medio Levante. Le foto che mostravano la palma inclinata e con le radici semidivelte.

Il sostituto procuratore Fabrizio Givri, che questo pomeriggio è giunto sul posto subito dopo i soccorritori, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti al momento sono stati affidati alla polizia locale.

Sul luogo della tragedia questo pomeriggio oltre ai soccorritori (118, Croce Bianca Genovese, vigili del fuoco e polizia di Stato) sono arrivati i vertici di Aster, l’azienda a cui è affidata la manutenzione del verde pubblico, e il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi.