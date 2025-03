Genova. Un nuovo attraversamento pedonale più sicuro per collegare lo Champagnat ai negozi del quartiere, la riqualificazione del sottopasso, e la sistemazione dei marciapiedi con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la ristrutturazione della pensilina Amt di via Caprera, un doppio “kiss & buy” e il riordino delle aree di sosta.

Sono le opere pubbliche che saranno realizzate ad Albaro a corredo della trasformazione dell’area dello Champagnat e che sono state al centro di un incontro – il secondo in poche settimane – dell’amministrazione con la cittadinanza.

La nuova veste dello storico istituto scolastico e dell’impianto sportivo gestito dai frati Maristi è frutto, come noto, di un accordo tra l’ente religioso e investitori privati (le società Genova Sport & Leisure Management e Boccadasse Real Estate).

I lavori procederanno in due lotti: nel primo è prevista la realizzazione di una nuova media superficie di vendita di generi alimentari (probabilmente a insegna Conad), di un polo ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, appartenente in particolare all’ambito della medicina sportiva, e della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, a spese dei privati ma definite dall’accordo con il Comune di Genova.

Albaro, ecco come cambia la viabilità nella zona del “nuovo” Champagnat

Nel lotto B, invece, la riqualificazione e l’ampliamento del centro sportivo mediante la riattivazione delle dotazioni esistenti e la realizzazione di nuove attrezzature”. L’impianto sportivo sarà dotato di campi da calcio, padel, piscine per le diverse attività natatorie, spazi palestra e spogliatoi.

“Dopo quasi dieci anni di chiusura e abbandono partono i lavori nel nuovo Champagnat – dice il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi – un impianto sportivo nel cuore di tanti genovesi con un’offerta molto articolata all’interno di un contesto urbano rinnovato”.

Che fornisce anche i tempi per la fine lavori: “Tra un anno sarà disponibile un impianto accessibile con una fortissima vocazione sociale in virtù dell’accordo per l’attività di sportiva di base e scolastica”.

“Sul tema delle modifiche alla mobilità il progetto ha un carattere inclusivo molto forte grazie soprattutto alla creazione di un percorso accessibile per soggetti con difficoltà motorie da via Orsini verso via Cavallotti e quindi verso corso Italia”, hanno confermato dal municipio Medio Levante, retto da Anna Palmieri. All’incontro hanno partecipato anche gli assessori comunali alla Mobilità e all’Urbanistica Sergio Gambino e Mario Mascia.

Confermata anche la creazione di una “oasi microclimatica” in cima a via Caprera, a copertura dei volumi di nuova edificazione nell’ambito del progetto. Anche se gli ambientalisti e i comitati fanno notare che il nuovo Champagnat sarà ecologicamente molto più impattante della vecchia struttura, sia per il funzionamento degli impianti, sia per la presenza del supermercato e quindi dei mezzi pesanti e delle auto che si muoveranno attorno a esso.