Certosa, in piazzale Emilio Guerra una panchina rossa in memoria di Giulia Cecchettin

Genova. Questa mattina davanti a un nutrito gruppo di studenti e cittadini, il municipio Valpolcevera, con la consulta provinciale degli studenti di Genova e il centro antiviolenza Casa Pandora hanno inaugurato, in piazzale Emilio Guerra, a Certosa, una panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio.

E’ stata inoltre presentata e firmata una dichiarazione di impegno per l’avvio del progetto “Oltre il Sì”, nato dalla collaborazione tra i tre enti. Il progetto si pone l’obiettivo di offrire a studenti e studentesse strumenti adeguati a riconoscere e contrastare situazioni di discriminazione, sopraffazione e abuso, favorendo la costruzione di una cultura basata sul rispetto reciproco, sulla consapevolezza dei propri diritti e sul valore di scelte libere e condivise nelle relazioni, attraverso incontri, attività formative e momenti di confronto nelle scuole.

“Oggi è un momento importante perché non inauguriamo ‘solo’ una panchina – dice l’assessora municipale alle Pari opportunità Martina Caputo – questa panchina è l’inizio di un impegno, di un progetto, sono felice perché intrecciarsi, contaminarsi e allearsi credo siano degli antidoti alle sfide del nostro tempo, come quella di cui parliamo oggi e ancora una volta il Municipio ha potuto essere ponte tra le diverse realtà unite da un comune progetto. Sono felice perché, grazie a Casa Pandora e alla Consulta, possiamo lavorare concretamente per la crescita di nuove generazioni che possano costruire comunità sane, in cui nessuno viene lasciato indietro”.

“La Panchina Rossa che inauguriamo oggi è dedicata a Giulia Cecchettin. La sua storia ci ha toccato profondamente – le parole di Eleonora Lintas, presidente della consulta degli studenti – perché il femminicidio di Giulia, come quello di tante altre, non è un caso isolato, non è una fatalità. È solo la punta dell’iceberg di un problema sistemico: una cultura che, ancora oggi, normalizza la sopraffazione della donna, il controllo, la violenza. Una cultura che dobbiamo cambiare, e possiamo farlo solo partendo dall’educazione”.

“La violenza non inizia e finisce nel momento in cui un uomo diventa violento. Nasce molto prima. Nasce nell’idea che un “no” possa essere negoziato, che un uomo “vero” debba sempre avere il controllo. Nasce nel silenzio di chi preferisce non intervenire, di chi dice “non mi riguarda” – ha aggiunto Simone Carrano, vicepresidente della consulta – affrontare la violenza di genere alla radice vuol dire tutto questo: riconoscere che non è solo un problema di “alcuni”, ma di un’intera società che dobbiamo avere il coraggio di mettere in discussione, quando schiaccia gli altri, quando discrimina, quando diventa violenta di fronte a occhi indifferenti. Perché solo così possiamo davvero fare la differenza”.

Paola Campi, di Casa Pandora dopo aver ringraziato il municipio e la consulta delle studentesse e degli studenti “per aver immaginato e dato gambe a un progetto innovativo, nato dal basso e centrato su un tema che è da tempo al centro delle tematiche complesse della nostra società e che, se non affrontato insieme, uomini, donne, istituzioni e le comunità tutta, sarà di difficile soluzione” sottolinea inoltre “quanto sia importante impegnarsi sulla prevenzione e sull’educazione delle giovani generazioni, solo questo lavoro porterà il vero cambiamento che è necessario per decostruire stereotipi e la matrice patriarcale e culturale che impedisce una vera parità di genere”.