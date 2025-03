Pensionato trovato morto in strada al Cep

Genova. Tragedia all’alba di mercoledì al Cep, dove un pensionato di 77 anni è stato trovato morto in strada.

A notare il corpo senza vita riverso a terra in via della Benedicta, intorno alle 6.30, è stato un passante che ha subito chiamato il 112. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto però non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Sul corpo dell’uomo, genovese e residente da molti anni proprio in via Due Dicembre 1944, non sono stati trovati segni di violenza. L’ipotesi è che possa avere avuto un malore mentre passeggiava, ma saranno gli accertamenti sanitari a chiarire le cause della morte.