Centro storico, cade dalla finestra di casa: giovane in codice rosso al San Martino

Genova. Allarme la scorsa notte in centro storico per la caduta dalla finestra di un ragazzo. L’episodio è avvenuto intorno a mezzanotte in vico Lavagna nel cuore della movida genovese.

Dopo la caduta è scattata la richiesta di soccorso, con l’arrivo sul porto dei medici del 118. La caduta è avvenuta dal primo piano di una casa, e il volo è stato di quasi tre metri. Una volta stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino di Genova.

Sul posto anche la polizia che ha aperto le indagini per capire la dinamica dell’accaduto e se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario