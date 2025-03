Municipi, Cavalleri (Fratelli d’Italia): “Mi candido presidente del Centro Est per portare a termine il lavoro iniziato”

Genova. E’ stata assessora in municipio per cinque anni, poi è passata in consiglio comunale, nell’allora lista Toti, diventando consigliera delegata ai grandi eventi. E a palazzo Tursi, più di recente, è passata nel gruppo di Fratelli d’Italia. Federica Cavalleri è la scelta del centrodestra per la corsa alla presidenza del municipio Centro Est.

Il suo compito è “tenere” il municipio che comprende centro e centro storico, Portoria, Carigano, Oregina, Righi, Lagaccio e Principe, area vasta ed eterogenea. che per otto anni è stata governata da Andrea Carratù, esponente della Lega stimato, dicono i più, anche tra le file avversarie. Ma adesso Cavalleri deve fare i conti con una sfida non semplice.

Il centrosinistra, che con ogni probabilità punterà su Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana e quindi Avs, parte da un bottino di voti non indifferente: alle ultime regionali il campo progressista aveva schiacciato il centrodestra in questa parte della città.

E quindi, come si vince? “Si vince intanto lavorando sul territorio, cosa che io ho sempre fatto – risponde Federica Cavalleri – ascoltando le esigenze dei cittadini, le richieste dei cittadini e delle associazioni e delle realtà commerciali che abitano questo municipio, che va dal mare ai monti, con quartieri con problematiche ed esigenze diverse, io per ben cinque anni ho fatto l’assessore municipale con varie deleghe quindi non mi spaventa il continuare a fare quello che tutt’ora sto facendo, in maniera più estesa, per tutto il Comune, e poi ritornerò e per me è un onore questa candidatura di nuovo sul municipio”.

Uno dei problemi più pressanti è quello del dissesto. Proprio oggi ricorre il secondo “mesiversario” della frana di via Cinque Santi al Lagaccio. Che cosa c’è nel programma di Cavalleri sul tema? La risposta della candidata è stata: “Ci sono tante emergenze sul territorio, sicuramente come amministrazione abbiamo lavorato tantissimo sul Lagaccio, ricordo ad esempio la costruzione del nuovo ponte Don Acciai, un una situazione che era stata segnalata per anni dai cittadini e sulla quale mai nessuno era intervenuto, il nostro obiettivo è continuare il lavoro fatto”.

Altro tema caldo quello della funivia del Lagaccio, osteggiata da diversi comitati. “Ognuno è libero di pensarla come vuole, noi puntiamo sulla funivia come progetto di riqualificazione importante non solo per le zone di Lagaccio e Oregina ma anche per quanto riguarda i forti, sarà un mezzo di trasporto per i turisti e per i genovesi, servirà anche come trasporto pubblico. Quindi sicuramente andremo avanti con tutti quegli obiettivi che ci siamo prefissati in questi anni”, continua la candidata del centrodestra alla presidenza del municipio Centro Est. Proprio oggi, intanto, il reggente Piciocchi ha chiarito che l’iter autorizzativo è in corso e non ci saranno nuovi sviluppi prima del voto.

Altra questione spinosa è quella della sicurezza. Proprio ieri si è tenuta una seduta del consiglio municipale. Per Cavalleri “sulla sicurezza è fatto è stato fatto tantissimo, voglio ringraziare veramente la polizia locale per l’intervento che è stato fatto in questi anni in collaborazione con la polizia di stato. È stato migliorato tanto sicuramente rendere vivibile e più sicuro un quartiere e in particolar modo il centro storico si può fare facendolo vivere. Quindi bisogna riportare i genovesi a vivere centro storico, le famiglie, i bambini, e sicuramente negli anni è stato fatto anche un buonissimo rapporto lavoro con le associazioni per creare rete tra di loro, e con i Civ, per far vivere attraverso le manifestazioni e gli eventi il loro operato quotidiano.

Alla presentazione di Federica Cavalleri non poteva mancare il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, candidato sindaco per il centrodestra. Che fa il punto sul quadro delle varie candidature nei municipi. “Ne mancano altre sette presentazioni che faremo nei prossimi giorni, quella di oggi è la seconda candidata donna e anche questo motivo di grande soddisfazione per me e per la nostra coalizione”.

Ieri era stata infatti presentata la candidata presidente per la Valpolcevera, Giorgia Mannu. Di Cavalleri, Piciocchi dice: “Una persona di esperienza, una persona che ha già lavorato come assessore municipale, quindi conosce perfettamente la macchina amministrativa e questa penso che sia una cifra di tutte le nostre proposte. Abbiamo persone che saranno in grado dal primo minuto di prendere in mano il timone. Approfitto anche per per ringraziare il presidente uscente Carattù che credo che in questi abbia in questi anni abbia fatto davvero un grandissimo lavoro”.