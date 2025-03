Castelletto, via Acquarone chiusa sino a venerdì pomeriggio

Genova. Resterà off limit sino a venerdì pomeriggio via Acquarone, a Castelletto, chiusa mercoledì pomeriggio per il distacco di alcune parti di intonaco dal balcone di un palazzo al civico 46.

La strada è stata chiusa in serata, in corrispondenza dell’incrocio con via Cancelliere, per mettere in sicurezza l’edificio alla luce del crollo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale, che hanno stabilito la chiusura anche al transito pedonale sempre per motivi di sicurezza.

Inevitabili i disagi per i residenti delle strade collinari di Castelletto. La parte alta di via Acquarone, che proprio nel punto della chiusura diventa a doppio senso di marcia, è raggiungibile attraverso via Cabrini, via Crocco e via Delpino, con conseguente allungamento del percorso, mentre a poche decine di metri di distanza permane la chiusura di via Cancelliere, interessata da un muraglione pericolante con tempi di messa in sicurezza ancora molto incerti.