A Castelletto è allarme furti sulle auto: raffica di colpi nelle vie collinari

Genova. Dopo il Carmine e corso Carbonara, i furti sulle auto si spostano nella parte più alta di Castelletto, tra via Acquarone, via Cancelliere, via Salvago, via Crocco e via Delpino. Le denunce da parte dei residenti si moltiplicano, così come le testimonianze esasperate sui social, luogo virtuale in cui diffondere l’allarme.

“Via Oberto Cancelliere bassa, quarta volta in due mesi che mi aprono la macchina di notte. Dopo la prima volta che hanno preso pochi spiccioli non ci lascio più niente. Non so come fanno ad aprirla senza danneggiare le portiere o le serrature”, spiega Giorgio sul gruppo di quartiere, un post corredato da foto cui hanno risposto diverse persone.

“Mi è già successo quattro volte, tre con l’auto piccola e una con la grande, tra via Crocco e via Delpino”, conferma Delpina, e ancora: “Venti giorni fa in via Acquarone alta”, e “a me tre settimane fa in via Acquaron, messo tutto in disordine, i sedili messi in avanti per poter staccare un impianto stereo. Un vero disastro, in più mi hanno lasciato il finestrino aperto ed è entrata l’acqua perché pioveva”.

Le segnalazioni sono tante, dunque, e circoscritte a una zona che sino a qualche mese fa sembrava risparmiata dai topi d’auto. Lo scorso anno era infatti il Carmine, insieme con corso Carbonara e parte di corso Firenze, la ‘piazza’ preferita dai ladri per fare razzia sulle macchine parcheggiate. La problematica è d’altronde nota, visto che in tutta la città sono aumentati i furti sulle auto, ma nell’area che dalla Nunziata risale sino a Spianata Castelletto, piena di parcheggi a servizio dei residenti, il fenomeno era all’ordine del giorno. Già nel novembre del 2023 se n’era parlato anche in consiglio comunale, dove era emersa una problematica legata principalmente a un aumento dello spaccio e del consumo di droga in zona, con conseguenti atti vandalici spesso legati alla ricerca di denaro contante e altri oggetti di valore da poter utilizzare per l’acquisto delle dosi.

Il problema era stato segnalato sia alla polizia locale sia alle forze dell’ordine e i controlli erano aumentati, facendo calare il fenomeno. I ladri sembrano dunque essersi spostati in aree di minore passaggio, le strette strade residenziali che si arrampicano sulla collina di Castelletto dove, soprattutto in orario notturno, i posteggi sono tutti pieni. Da qui le segnalazioni condivise sui social da parte di chi già ci è passato, e si è ritrovato i finestrini infranti e gli abitacoli messi a soqquadro: “Fate attenzione”.