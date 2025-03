Case popolari, la Regione finanzia il recupero di 80 alloggi in via delle Tofane

Genova. C’è anche il recupero di 80 alloggi di edilizia popolare in via delle Tofane, sulle alture di Rivarolo, tra i progetti finanziati attraverso la dotazione complessiva del Fondo strategico regionale della Liguria, che per il 2025 ammonta a 105 milioni di euro: “Sono più che raddoppiati rispetto all’anno scorso“, annuncia il presidente Marco Bucci in conferenza stampa.

La prima tranche vale circa 50 milioni di euro: “È stata definita oggi e contiene tutta una serie di interventi, in grande parte strutturali che verranno realizzati da enti pubblici. Si tratta di progetti cantierabili entro la fine del 2025 – spiega Bucci -. Abbiamo poi una seconda tranche, del valore di 25 milioni, per altri interventi strutturali che non rientrano nella prima, e che verranno stabiliti nei prossimi giorni. Poi c’è una ulteriore tranche del valore di 30 milioni di euro dedicata alle imprese. La cifra è stata recuperata grazie a un lavoro approfondito di riordino e recupero di risorse che erano allocate nelle aziende partecipate. Questi ultimi 30 milioni saranno destinati a progetti strategici delle imprese, e con imprese intendo un termine molto ampio e che racchiude diverse fattispecie e diversi ambiti di azione”.

Nella prima tranche sono compresi interventi sull’edilizia popolare per 6 milioni e all’interno di questo finanziamento ci sono i fondi per recuperare oltre 80 appartamenti in via delle Tofane. “È uno stabile di cui avevamo valutato una possibile demolizione e ricostruzione – spiega l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola – ma questa soluzione avrebbe portato a una riduzione del numero di alloggi. Arte ha redatto un progetto, a breve inizieranno i lavori”. L’intervento dovrebbe concludersi entro la fine del 2026.

Previsti circa 7 milioni per interventi sulle strade, circa 10 milioni per case di comunità e macchinari sanitari, 3 milioni per l’edilizia universitaria (compresi studentati all’ex Magistero di corso Monte Grappa e all’ex clinica chirurgica di San Martino), oltre 2 milioni per campi sportivi e oltre 5 milioni per la cultura, i teatri e la digitalizzazione di musei e biblioteche.

“La regola che ci siamo dati – precisa l’assessore Scajola – è incentrata su un criterio di efficienza: prendere in considerazione interventi che siano cantierabili entro il 31 dicembre di quest’anno, e che quindi possano partire nel più breve tempo possibile. Ci siamo confrontati con i Comuni, con le varie Arte, perché interverremo anche nel campo dell’edilizia popolare. Opereremo a 360 gradi: dalle infrastrutture alla rigenerazione urbana, dagli alloggi popolari all’edilizia scolastica. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione, tutti gli assessori hanno messo sul tavolo le proprie esigenze e sono state recuperate ulteriori risorse disponibili per queste politiche di intervento che coinvolgeranno tanto la costa quanto l’entroterra”.