Case popolari, dopo la Diga di Begato la Regione studia altri “ghetti” da demolire

Genova. Ci saranno altri interventi di “demolizione e riqualificazione” sull’esempio della Diga di Begato: zona “molto degradate” in cui “non serve più investire per rimetterle a posto, serve molto di più buttar giù tutto, creare del verde e fare le case da un’altra parte”. Ad anticipare uno dei punti al vaglio della Regione in materia di politiche abitative è il presidente Marco Bucci a margine dell’inaugurazione dei locali recuperati da Arte Genova in via Sertoli, a Molassana.

“L’abbattimento della Diga di Begato è stato un punto chiave, una milestone storica per definire un sistema sbagliato, quello di confinare in ghetti tutti quelli che hanno un certo tipo di necessità residenziale. Noi abbiamo creato un nuovo sistema che consente alle persone di essere mischiate: non possiamo e non vogliamo creare ghetti”. Un modello da replicare altrove? “Ci sarà anche questo, ma è presto per anticiparlo. Non posso dirlo adesso perché non voglio spaventare nessuno, dopo potrebbero succedere cose non simpatiche. Però sì, stiamo studiando”.

Il tema della casa è uno dei più caldi del momento. A Genova, dati Istat alla mano, ci sono più di 30mila alloggi sfitti e 2mila appartamenti di proprietà pubblica dove non abita nessuno. L’emergenza abitativa si intreccia con l’exploit degli affitti brevi e degli immobili a uso turistico che negli ultimi anni non ha risparmiato la Liguria e il suo capoluogo.

“La libertà di affittare il proprio appartamento è una libertà costituzionale che non possiamo assolutamente andare a toccare – commenta Bucci – Ci sono però regolamentazioni che possono aiutare il sistema e le stiamo mettendo a punto non solo a Genova ma in tutte le città d’Italia. Forse Genova è quella che ne ha minore necessità”.

Sul patrimonio residenziale pubblico si studiano diverse ipotesi: “Abbiamo messo gli occhi su altri interventi di riqualificazione che potrebbero anche venire da società private o da consorzi di persone che hanno interesse a valutare gli appartamenti che ora non possiamo mettere a posto perché non ci sono i fondi – prosegue Bucci -. Una delle priorità che stiamo discutendo anche coi sindacati degli inquilini e dei pensionati è la possibilità di far entrare persone che possano prendersi carico di qualcosa. Ne stiamo discutendo”.

Un altro fronte su cui agire è quello dei proprietari: molti preferiscono dare gli appartamenti in locazione contratti transitori oppure li tengono vuoti per paura di non riuscire a riscuotere l’affitto. “Stiamo parlando con la proprietà edilizia perché vogliamo cercare di trovare il modo di stimolare la messa a disposizione di questi alloggi – spiega il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi -. Un ragionamento si sta facendo sull’Imu, e non è facile perché l’Imu è un’imposta dello Stato e noi la attuiamo, quindi dobbiamo capire che margini poi ci sono per prevedere ulteriori agevolazioni, però ricordo che il Comune di Genova, sui contratti a canone concordato, ha già una fortissima agevolazione e riduzione di aliquota. Poi c’è il lavoro dell’Agenzia della casa, c’è il fondo della morosità incolpevole, il fondo affitti che noi abbiamo cercato di potenziare ultimamente. Speriamo che ci possano essere sempre più soldi, ma noi in questi anni abbiamo sempre integrato con risorse comunali”.