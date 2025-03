Case popolari, la rabbia dei residenti di Molassana tra atti vandalici e infiltrazioni d’acqua

Genova. “Lei dovrebbe venire qui di sera, si crepa di freddo e c’è un’umidità incredibile. E se la sta prendendo tutta mio figlio”. Loredana Marra vive al civico 16 di via San Felice, nel complesso di case popolari di Arte Genova sulla sponda sinistra del rio Geirato, a Molassana. Solo pochi giorni fa, dopo un anno di attesa (e dopo la nostra visita) gli operai sono venuti a ripristinare il suo bagno devastato da una copiosa perdita d’acqua al piano superiore. Mentre nella cameretta dove dorme un ragazzo disabile c’è un’infiltrazione di umidità dall’esterno che cresce a vista d’occhio.

Sono solo alcuni dei problemi lamentati dai residenti del caseggiato, che in questi anni anni si sono riuniti in un comitato per cercare di avere risposte: “Vent’anni fa questo era il gioiello di Arte – raccontano – adesso ci sentiamo trascurati“. La percezione di abbandono e insicurezza, oltre ai problemi manutentivi, è legata soprattutto agli atti vandalici registrati nel recente passato tra l’androne del palazzo e l’autorimessa interrata, che tuttavia appartiene a un condominio privato: scritte sulle pareti, escrementi negli ascensori, materassi a segnalare la presenza di abusivi, tutto oggetto di denunce ai carabinieri. Ne recano ancora testimonianza le cassette della posta spaccate da ignoti, forse per dispetto, e mai più riparate.

Per questo i residenti – come anche quelli della vicina via Sertoli, dove sono stati segnalati episodi analoghi – chiedono a gran voce l’installazione di telecamere di sorveglianza. “Abbiamo approfondito il percorso per l’installazione, che comunque deve avvenire attraverso una raccolta firme per questioni di privacy – spiega Viviana Traverso, responsabile della struttura patrimonio e servizi manutentivi – ma l’efficacia sarebbe quasi nulla. L’impianto va dato in gestione a un ente preposto che dovrebbe controllare i video e poi denunciare. E poi, il primo delinquente di passaggio andrebbe subito a tirargli una bastonata senza farsi riconoscere in viso”.

Telecamere o meno, riparare i danni spetta agli assegnatari. “È stato fatto un preventivo di 8.700 euro per la sostituzione di tutte le cassette della posta, ma non ha senso perché la struttura è integra – riferisce Enrico Giardini, responsabile dell’ufficio servizi manutentivi e pronto intervento -. Una decina di sportelli ha il vetro anteriore spaccato, la sostituzione sarebbe a carico dell’inquilino. Tramite il nostro sportello decentrato abbiamo chiesto le firme di chi ha avuto un danno in modo da addebitare l’intervento sulle spese d’amministrazione, rateizzandolo. Ma non abbiamo ricevuto ancora nulla”. Al vicino civico 14, invece, l’intera scocca è stata cambiata dopo essere stata distrutta dai vandali: “In quel caso non era riparabile”.

guarda tutte le foto 16



Case popolari, la rabbia dei residenti di Molassana tra atti vandalici e infiltrazioni d’acqua

Le infiltrazioni dall’esterno per ora sono limitate, ma il timore è che possa diventare un guaio ricorrente: “Dipende dai giunti prefabbricati della facciata, probabilmente c’è un foro – prosegue Giardini -. Abbiamo già emesso un ordine, interverranno gli alpinisti edili per verificare e sigillare. Due piani sotto era emerso un problema analogo, sono stati sigillati una trentina di metri lineari di giunti. Ad oggi non abbiamo altre segnalazioni”. Un’altra evidente infiltrazione è presente nel corridoio che porta al garage, ma in quel caso la competenza sarebbe condivisa tra Arte (proprietaria della superficie da cui entra l’acqua) e il condominio che gestisce la rimessa.

Oltre ai danni in casa provocati dall’umidità, Loredana Marra deve muoversi in auto per accompagnare il figlio che ha difficoltà di deambulazione. Sopra il caseggiato c’è un ampio parcheggio pubblico, ma non può utilizzarlo perché l’accesso al portone avviene tramite una scala e il montascale è guasto da anni: “È vero – ammette il geometra di Arte -. È stato realizzato negli anni Novanta, ma non c’è mai stato bisogno di utilizzarlo e purtroppo è invecchiato con le intemperie. Il binario è arrugginito. Possiamo valutare la spesa per attivarlo”.

In alternativa ci sono alcuni posteggi per disabili nel piazzale allo stesso livello del portone, ma per occuparli bisogna sottoscrivere un contratto d’affitto a 30 euro al mese, come ricorda un cartello perentorio affisso nell’atrio d’ingresso.