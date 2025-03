Casa e Ospedale di comunità nel Celesia di Rivarolo, approvata all’unanimità mozione in Municipio

Genova. I gruppi di maggioranza del Municipio V Valpolcevera esprimono grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione sulla realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità nell’ex Ospedale Celesia di Rivarolo durante la seduta del consiglio municipale del 5 marzo 2025.

L’atto, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Lista per la Valpolcevera – Romeo Presidente, Lista Rossoverde, Movimento 5 Stelle e Azione per la Valpolcevera, impegna il presidente del Municipio Federico Romeo e la giunta municipale a interloquire con Regione Liguria e Asl 3 affinché il progetto venga portato a termine nei tempi previsti, garantendo strutture adeguate e personale qualificato.

“L’ex Ospedale Celesia − si legge nella nota − è stato individuato come sede di una Casa di Comunità e di un Ospedale di Comunità, con un finanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuna struttura, nell’ambito del piano sanitario regionale finanziato dal Pnrr. Tuttavia, ad oggi, non si hanno aggiornamenti chiari sullo stato di avanzamento dei lavori e sui servizi che verranno effettivamente erogati. La realizzazione di queste strutture rappresenta un’opportunità fondamentale per potenziare l’offerta sanitaria territoriale nel Distretto 10 di Genova, migliorando l’accesso ai servizi per i cittadini e garantendo un’integrazione efficace tra assistenza sanitaria e sociale. I gruppi di maggioranza continueranno a vigilare nei confronti della Regione Liguria, affinché questo importante intervento venga realizzato senza ritardi, a beneficio della comunità della val Polcevera”.