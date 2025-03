Casa della salute, magazzino in outsourcing al Gruppo Futuro

Genova. Cds, network di 35 poliambulatori specialistici presenti in Liguria e Piemonte, ha affidato in outsourcing alla società genovese Futuro l’intera gestione del suo magazzino.

L’intesa fa seguito alla realizzazione da parte di Futuro dell’appena reso operativo polo logistico da 700 metri quadri a Bolzaneto e alla consolidata specializzazione di Futuro nella gestione della supply chain e degli acquisti attraverso un sistema di outsourcing che consente alle singole aziende clienti di ottenere le migliori condizioni e i migliori prezzi per l’acquisto di quanto necessario nel loro ciclo produttivo o comunque nella loro attività.

“Ciò affidando questa funzione a un soggetto terzo e ottimizzando così i flussi di consegna, abbattendo nel contempo i costi di magazzino e struttura, e ottenendo le migliori condizioni globali da parte dei fornitori”, si legge in una nota.

“La Futuro è una società che ha da poco superato i venti anni dalla sua costituzione; fondata dall’imprenditore genovese Umberto Pitto insieme ad alcuni partner, nel suo percorso di crescita, anche tramite l’apertura di filiali all’estero, applica innovative metodologie di rapporto con la clientela specie per quanto attiene la filiera degli acquisti; opera nei settori della componentistica industriale, degli accessori elettrici ed elettronici, dei consumabili, dei materiali per la distribuzione nonché per la conservazione dei cibi (per le Aziende operanti nel Food & Beverage) funzionando come una centrale di acquisto per aziende che vogliano terziarizzare questa funzione, liberando risorse e impegno per le altre attività core dell’impresa”, prosegue la nota.

“Futuro, che recentemente ha aperto la nuova sede a Campi, ha inoltre effettuato un percorso di sostenibilità che l’ha portata a ottenere nel corso del 2024 una serie di certificazioni ESG in anticipo rispetto all’obbligatorietà delle stesse”, conclude.