Caro energia, tavolo in Comune a Genova a sostegno delle piscine: arrivano 500mila euro

Genova. Il Comune di Genova ha previsto un primo impegno di 500mila euro e la creazione di una comunità energetica per supportare i gestori degli impianti natatori civici nel far fronte ai rincari a seguito dell’emergenza energetica. Una misura che segue l’iniezione di liquidità per oltre 600mila euro già stanziata nel 2023.

“Con l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi avevamo già preventivato nelle scorse settimane l’incontro di questa mattina con la rappresentanza dei gestori degli impianti natatori genovesi, tra cui My Sport, Consorzio Obiettivo Sport e Salute, il Centro Sportivo Italiano nonché della Federazione Italiana Nuoto – spiega il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, al termine del primo incontro interlocutorio con i gestori a Palazzo Tursi – per presentare questa seconda tranche di sostegno, di modo da non far ricadere questo ulteriore aumento dei costi energetici sull’utenza, per continuare a promuovere il valore dello sport e il suo acclarato ruolo di prevenzione e di promozione del benessere psicofisico dei nostri cittadini garantendo l’equità degli accessi”.

“«Il contributo stanziato – sottolinea l’assessora allo Sport Alessandra Bianchi – rappresenta un ulteriore aiuto concreto ed immediato a beneficio di gestori e fruitori degli impianti natatori a conferma che lo sport rappresenta per noi un pilastro fondamentale della nostra società. Abbiamo già calendarizzato, per la prossima settimana, il tavolo tecnico per delineare i criteri di congruità per la ripartizione del contributo. È stato un incontro molto positivo perché, inoltre, si è deciso di attivare un percorso condiviso che guardi all’efficientamento energetico dei nostri impianti nel loro complesso mediante la creazione di una comunità energetica”.

Ieri il tema è stato affrontato in consiglio comunale con una mozione presentata dalla consigliera di Azione Cristina Lodi.