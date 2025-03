Carlo Felice, Toscano: “Serve un piano di rilancio basato sui principi di sovranità e partecipazione”

Genova. “La crisi che sta colpendo il Teatro Carlo Felice è un’ulteriore dimostrazione di come la cultura, pilastro fondamentale della nostra identità e coesione sociale, sia stata trascurata da politiche miopi e incapaci di valorizzare il nostro patrimonio artistico – dice Francesco Toscano, candidato sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare – Il Carlo Felice non è solo un simbolo della nostra città, ma un luogo di incontro, crescita e ispirazione per tutti i genovesi. È inaccettabile che una realtà così importante venga lasciata in balia di difficoltà economiche e gestionali. Serve un piano concreto di salvaguardia e di rilancio del teatro, basato sui principi di sovranità e partecipazione popolare che sono alla base della nostra visione politica”.

Ecco le proposte di Democrazia Sovrana Popolare. “Un fondo di Sovranità Culturale: Creazione di un fondo comunale dedicato alla cultura, finanziato attraverso una revisione delle spese superflue e il recupero di risorse da progetti inefficaci. Questo fondo garantirà il sostegno economico necessario per il teatro e altre istituzioni culturali”.

“Partecipazione Popolare: Coinvolgimento diretto dei cittadini e delle associazioni culturali nella gestione e programmazione del teatro, per assicurare trasparenza e rispondere alle reali esigenze della comunità, inoltre una Rete Culturale Genovese: Promozione di collaborazioni tra il Teatro Carlo Felice e altre realtà culturali locali, nazionali e internazionali, per ampliare l’offerta artistica e attrarre nuovi investimenti”.

“Educazione e Giovani – l’altro punto sottolineato da DSP – Implementazione di programmi educativi e agevolazioni per i giovani, per avvicinare le nuove generazioni al mondo della lirica e delle arti performative”.

“Genova merita una politica che metta al centro la cultura come motore di sviluppo sociale ed economico. Il nostro impegno è restituire al Teatro Carlo Felice il ruolo che gli spetta: quello di faro culturale per la città e per l’intero Paese” conclude Toscano.