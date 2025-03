Career Day a Sestri Levante di Forma Mentis: saranno presentati corsi con garanzie di assunzione

Sestri Levante. Si terrà domani, giovedì 27 marzo, dalle ore 14 alle 18, nella Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi, il Career Day promosso da Forma Mentis S.r.l., con il patrocinio del Comune di Sestri Levante.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, sarà un’occasione per conoscere le opportunità formative e lavorative offerte da Forma Mentis, ente di formazione e agenzia per il lavoro con sede a Genova, attivo su tutto il territorio nazionale. Accreditata dalla Regione Liguria, la società è specializzata in formazione professionale e consulenza aziendale, proponendo corsi rivolti sia a chi è già occupato sia a chi è alla ricerca di occupazione, con l’obiettivo di migliorare le competenze e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’offerta formativa di Forma Mentis comprende percorsi dedicati ai disoccupati, per acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro, corsi di aggiornamento per lavoratori occupati, e formazione aziendale su misura, pensata per lo sviluppo delle competenze interne alle imprese.

Durante il Career Day saranno presentati alcuni corsi finanziati da Regione Liguria attualmente disponibili, tra cui:

Disegnatore tecnico di strutture navali con garanzia assunzionale — iscrizioni aperte fino al 4 aprile

Administration Manager – Contabile (per disoccupati under 35, con alternanza aula e stage) — iscrizioni fino al 23 aprile

Administration Manager – Contabile (2ª edizione) (per disoccupati under 35, con alternanza aula e stage) — iscrizioni fino al 23 aprile

Sistemista e amministratore di reti informatiche (per disoccupati under 35, con alternanza aula e stage) — iscrizioni fino al 23 aprile

Social Media Manager (per disoccupati under 35, con alternanza aula e stage) — iscrizioni fino al 23 aprile

HR Manager – Esperto in gestione e amministrazione del personale (per disoccupati under 35, con alternanza aula e stage) — iscrizioni fino al 12 maggio

Travel Social Manager – Operatore d’agenzia viaggi con competenze social (per disoccupati under 35, con alternanza aula e stage) — iscrizioni fino al 12 maggio

Oltre alla formazione, Forma Mentis opera come agenzia per il lavoro, offrendo servizi di orientamento, supporto all’inserimento lavorativo e ricerca di personale qualificato.

Infine, Forma Mentis si occupa anche del Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), offrendo corsi di formazione finalizzati allo sviluppo delle competenze richieste dall’evoluzione del mercato del lavoro. L’obiettivo è favorire il reinserimento lavorativo di persone di tutte le età, individuando il settore più adatto alle loro caratteristiche e rispondendo alle necessità espresse dal Centro per l’impiego regionale di Chiavari. A breve, i corsi saranno disponibili anche nella sede di Sestri Levante.

“Quello di domani sarà il primo di una serie di incontri che intendiamo promuovere a Sestri Levante, in collaborazione con questa realtà genovese che offre ai giovani disoccupati opportunità formative gratuite, grazie all’ausilio dei bandi regionali, e la possibilità di avvicinarsi a professioni richieste dal mercato del lavoro. Come Amministrazione, crediamo che la formazione sia uno strumento fondamentale per costruire un futuro migliore per i nostri ragazzi. È altrettanto importante garantire loro il supporto di personale qualificato, capace di orientarli e fornire consigli concreti per l’ingresso nel mondo del lavoro. Per questo, stiamo lavorando affinché questi incontri diventino appuntamenti fissi e strutturati all’interno del nostro territorio comunale”, commenta il vicesindaco Sandro Muzio.

Per maggiori informazioni 010.0986666 – 375.5058022 – didattica@formamentis.net