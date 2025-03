Capriolo bloccato da due giorni sulla scogliera di Sori: il salvataggio dei vigili del fuoco

Genova. Soccorso a lieto fine domenica mattina a Sori per recuperare un capriolo bloccato da due giorni sulla scogliera sotto il cimitero.

I vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta di una guardia zoofila che stava monitorando la situazione. Hanno raggiunto la scogliera sia via mare con il battello pneumatico con i sommozzatori sia via terra con la squadra di Rapallo.

Grazie a un bastone telescopico i pompieri sono riusciti a prendere al guinzaglio l’animale e porlo in una gabbia, per trasferirlo poi in un’altra gabbia per il trasporto. Giunti sul molo è stata la guardia zoofila a prendere in carico l’animale e a liberarlo sulle alture di Sussisa.