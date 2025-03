Capotreno accoltellato, l’aggressore patteggia 3 anni per lesioni

Genova. Ha patteggiato 3 anni di reclusione Fares Kamel Salem al Shahhat, l’egiziano di 21 anni che nei mesi scorsi ha accoltellato il capotreno Rosario Ventura nella stazione di Genova Rivarolo. Il giovane, difeso dall’avvocata Celese Pallini, era imputato di lesioni. Ha risarcito il capotreno con mille euro e si è scusato con due lettere del gesto compito. A dare questa mattina il via libera al patteggiamento la giudice Silvia Carpanini.

Adesso Al Shahhat, potrebbe uscire dal carcere ma prima dovrà trovare un luogo dove scontare i domiciliari. Poi potrà rivolgersi al tribunale di sorveglianza e chiedere la messa alla prova.

Il giovane aveva colpito perché era senza biglietto e gli era stato detto di scendere dal capotreno. Il ragazzo era a bordo del treno regionale insieme alla fidanzata minorenne, che al momento resta indagata davanti al tribunale dei minori per resistenza. I due erano senza biglietto e quando gli è stato chiesto di scendere, la ragazzina avrebbe sputato al capotreno prendendolo a schiaffi prima a bordo del convoglio e poi in stazione a Rivarolo.

Il fidanzato lo avrebbe poi colpito con un coltello per poi scappare. Era stato rintracciato poco distante dai carabinieri anche grazie alle testimonianze di alcuni passeggeri. Ventura era finito in ospedale ed era stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. I sindacati avevano indetto uno sciopero per chiedere maggiore protezione sul lavoro.