Genova. Una lunga rete arancione è comparsa in questi giorni sulle inferriate dell’ex Magistero di corso Monte Grappa, fino allo scorso luglio sede del laboratorio sociale occupato autogestito Buridda. Oltre alla rete, la gerenza di cantiere che segna l’inizio dei lavori che trasformeranno lo storico stabile in un nuovo studentato per l’università genovese.

Di fatto però i lavori non sono ancora iniziati: attualmente, infatti, l’area è stata consegnata alla ditta incaricata dei lavori sono in modalità parziale lo scorso 7 marzo, mentre non è ancora stata completata la consegna appunto definitiva che farà scattare i 425 giorni ipotizzati per portare a termine le lavorazioni.

L’edificio, secondo il progetto di Aliseo – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento – sarà trasformato in uno studentato con 66 alloggi e servizi per gli studenti iscritti all’Università di Genova grazie a un finanziamento di 10,5 milioni in arrivo grazie a un bando Pnrr. Le superfici interessate dal progetto ammontano a circa 2mila metri quadrati più mille metri quadrati di spazi esterni in continuità con la residenza esistente in via Asiago.

Buridda in “ascolto”

Nel mentre gli antagonisti del Buridda, sgomberati dalla sede di corso Monte Grappa lo scorso 30 luglio, restano in “ascolto” della politica. “Con il Comune di Genova in queste settimane abbiamo avuto un nuovo incontro – spiegano – dove nuovamente ci sono state proposte delle soluzioni alternative non idonee e adeguate rispetto alle nostre attività. Nel frattempo portiamo avanti le nostre iniziative, che in questi giorni si stanno concentrando sul massacro in corso a Gaza, per il quale stiamo raccogliendo risorse per supportare direttamente chi vive e resiste in quell’inferno. Le nostre strumentazioni sono state recuperate, e restiamo pronti per continuare la nostra battaglia e proseguire la difesa della nostra storia”.

In questi mesi, però, il “quadro politico” cittadino è fortemente e rapidamente mutato, con una consultazione elettorale alle porte che ha in palio la guida della città e che vede due sfidanti principali: da una parte il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi, di fatto sindaco uscente in continuità con la giunta Bucci, e dall’altra Silvia Salis, la candidata della coalizione di centrosinistra che sta raccogliendo – almeno queste sono le intenzioni sulla carta – molte delle istanze considerate non rappresentate in questi anni.

Cantiere ex Magistero Buridda

“Noi siamo disponibili sempre al dialogo – spiegano gli attivisti del Buridda – siamo interessati a capire se Salis sia interessata a parlare degli spazi sociali in questa città visto che al momento nessuno ne parla. Stiamo monitorando la dialettica politica di queste settimane. Noi non abbiamo nulla da perdere e continueremo comunque a difendere la nostra storia e portarla avanti. Crediamo che in una città come Genova, nella stagione storica che sta vivendo, ci sia urgente bisogno di spazi sociali liberi. E ci saranno“.