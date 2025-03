Cantiere manda in “tilt” corso Martinetti: lavori di ripristino al via lunedì

Genova. Partiranno lunedì i lavori di ripristino della voragine che si è venuta a creare in corso Martinetti, a Sampierdarena, per un problema alle condotte fognarie.

Ad annunciarlo l’assessore comunale ai lavori pubblici Ferdinando De Fornari, che ha spiegato che “in queste settimane abbiamo provveduto a svolgere sopralluoghi con l’impresa Sirce che realizzerà i lavori, con una tempistica prevista di conclusione di circa una settimana“.

La voragine era stata transennata a metà febbraio, per la messa in sicurezza e l’ispezione del sottosuolo per individuare le cause. L’allestimento del cantiere, però, aveva creato non pochi disagi al quartiere, soprattutto dal punto di vista del traffico, con lunghe code e circolazione in tilt. Ora l’annuncio della partenza dei lavori, che dovrebbero concludersi entro il 22 marzo stando a quanto dichiarato da De Fornari.