Canile di Monte Contessa, la nuova campagna adozioni viaggia sui cartoni della pizza

Genova. La pizza piace proprio a tutti, anche ai nostri amici a quattro zampe e soprattutto se la pizza potrà diventare uno strumento per incentivare le adozioni dei circa 160 cani attualmente ospiti del canile comunale di Monte Contessa.

La pizza piace anche ai cani! è infatti la nuova campagna volta a far conoscere i cani della struttura e pensata per promuovere la loro adozione: i loro musi saranno stampati sui cartoni delle pizzerie, ad oggi 15 le pizzerie aderenti, che faranno entrare le storie degli amici a 4 zampe nelle case dei genovesi.

Sono stati i volontari del canile ad aver voluto esportare l’idea da Alessandria e ad essersi attivati per trovare un’azienda che stampasse i cartoni – la Coplast di Pontedecimo – e le pizzerie.

“Sosterrò sempre molto convintamente iniziative come questa che devono essere promosse e pubblicizzate quanto più possibile – dice l’assessora alla Tutela e benessere degli animali Paola Bordilli –. Ringrazio di cuore i volontari che hanno proposto e curato nei dettagli questo bellissimo progetto che fa della rete tra più soggetti il suo punto di forza: così il benessere dei nostri animali diventa una mission condivisa tra Comune, volontari e aziende locali che mettono i loro strumenti a disposizione della causa. Lavorare sulle adozioni vuole anche dire stimolare i cittadini ad andare al canile, un canile che voglio diventi sempre più un luogo vissuto dalla cittadinanza e sentito parte integrante della città. Sul tema delle adozioni il lavoro non si ferma qui: stiamo lavorando a corsi di formazione per rendere impossibili adottanti sempre più consapevoli ed informati, il tutto con l’obiettivo principale che è il benessere dei cani”.

“Siamo entusiasti di portare anche a Genova l’iniziativa, nata dall’idea della pizzeria Barbarossa Bistrot di Alessandria – racconta Gilda Guardascione, presidente dell’associazione Uno Odv, che gestisce il canile municipale -. Grazie alla collaborazione con numerose pizzerie aderenti, vogliamo dare visibilità ai nostri ospiti del canile comunale Monte Contessa. L’obiettivo è sensibilizzare sempre più persone sull’importanza dell’adozione responsabile e offrire a questi animali una seconda possibilità di vita in una famiglia amorevole. Ogni pizza ordinata diventa un’occasione per far conoscere i nostri cani e dare loro una nuova speranza. Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di supportare questa iniziativa e invitiamo altre pizzerie a unirsi a noi per diffondere questo importante messaggio di solidarietà”.

“La finalità è importante, ed è quella di far girare sempre le immagini dei cani e cercare di creare una opportunità in più per loro – spiega Manuela Mazzotta, la volontaria di Monte Contessa che ha proposto e che si è spesa in prima persona per la realizzazione del progetto a Genova -. Vorremmo farlo per sempre, ma intanto iniziamo così. Ringraziamo l’azienda che ci sostiene e che ci fa raggiungere più pizzerie possibile senza sovraccaricarle di cartoni: c’è un numero minimo, ma si può smettere in qualsiasi momento. Qualora volessero aderire possono contattarci a Monte Contessa”.

“Sono fiero e orgoglioso di aver sostenuto Manuela e l’associazione. Insieme abbiamo affrontato le diverse problematiche presenti nel canile, abbiamo fatto molte manifestazioni e iniziative per incentivare le adozioni e questa è forse una delle più belle perché i nostri cani potranno essere visibili sulla tavola di tutti i genovesi e il messaggio arriverà in maniera diretta. Spero di riuscire a prolungare questa missione il più possibile dando una speranza ai nostri amici a quattro zampe”, conclude Paolo Carissimo, consigliere del Municipio VI Medio Ponente con delega alla Salvaguardia degli animali.