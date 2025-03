Borzonasca. Grazie all’intervento delle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia, è stata sottoposta a sequestro preventivo una cagnolina detenuta da una coppia di Borzonasca che è stata deferita alla procura della Repubblica per il reato di maltrattamento animali di cui l’art. 727 c.p.

Il cane, dapprima affidato al canile sanitario, in seguito a istanza presentata dall’Associazione al magistrato che ha convalidato il sequestro, ora è finalmente presso una famiglia in attesa della definizione del procedimento penale.

Le guardie zoofile (per legge pubblici ufficiali con funzioni di polizia giudiziaria) di Stop Animal Crimes Italia avevano eseguito il sequestro d’iniziativa in occasione di controlli sul territorio sulla corretta detenzione degli animali; attività che le guardie svolgono costantemente e che mettono in evidenza quello che è ormai un fenomeno diffuso ovvero la presenza di cani ed altri animali detenuti lontano dalle abitazioni e costretti a vivere da soli.

Le guardie ricordano che l’isolamento etologico del cane è una forma di maltrattamento che passa spesso inosservato alle autorità pubbliche preposte ai controlli, soprattutto alle Asl veterinarie, ma che in realtà rappresenta (e la giurisprudenza lo ha consolidato nelle sue supreme sentenze) la più grave forma di maltrattamento, più di quella fisica.

“Da una ferita − si legge nella nota stampa − si può guarire ma dalle ferite di vivere abbandonati e isolati in baracche, terrazze e balconi non si guarisce. Il cane è animale per natura sociale e costringerlo a vivere in isolamento significa privarlo delle sue necessità fondamentali ovvero interazione affettiva e dunque maltrattarlo; configurazione del reato di maltrattamento animale, diversa da quella tradizionale di carattere fisico che le Forze dell’Ordine e le Procura dovrebbero quanto prima riconoscere e dunque perseguire penalmente”.