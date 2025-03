Campionato del mondo di Formula 1, Racing Force schiera i propri marchi

Ronco Scrivia. Racing Force Group, leader globale negli equipaggiamenti di sicurezza per il motorsport, si prepara alla nuova stagione del Campionato del Mondo FIA di Formula 1. Il Gruppo schiera i propri marchi Omp, Bell Racing, Zeronoise e Racing Spirit per offrire a team, piloti e partner la propria tecnologia ed esperienza a partire dal Gran Premio d’Australia del 16 marzo.

La principale novità per il 2025 è la partnership siglata tra Omp e adidas Motorsport, entrata a pieno regime con la fornitura ufficiale del racewear per la scuderia Mercedes-Amg Petronas Formula 1 Team. I piloti titolari Andrea Kimi Antonelli e George Russell, così come i piloti di riserva e i meccanici impegnati nelle operazioni di pit-stop, indossano prodotti ignifughi (tute, guanti, scarpe e underwear) che combinano le soluzioni all’avanguardia di OMP con il design studiato insieme ad adidas Motorsport e Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team.

Due delle dieci squadre al via continuano inoltre a montare sulle vetture le cinture di sicurezza Omp, punto di riferimento della F1 per leggerezza e comfort grazie all’utilizzo del Dyneema®, la fibra più resistente al mondo.

Il marchio Bell Racing, vincitore di 15 Gran Premi lo scorso anno, mantiene invece la leadership assoluta nella fornitura di caschi in Formula 1, con 14 piloti titolari su 20, pari al 70%, dotati del modello HP77 con una sofisticata scocca in fibra di carbonio. La lista include il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Scuderia Ferrari HP al fianco di Charles Leclerc, e Lando Norris e Oscar Piastri della McLaren, vincitrice del Campionato del Mondo Costruttori 2024. Gli altri piloti sono George Russell, Andrea Kimi Antonelli, a Fernando Alonso, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Ocon, Oliver Bearman e il debuttante Gabriel Bortoleto.

I caschi Bell Racing sono predisposti per l’integrazione del Driver’s Eye, la più compatta microcamera al mondo per la trasmissione di immagini in diretta, sviluppata da Zeronoise, la divisione elettronica di Racing Force Group. Dal 2021, questo dispositivo offre agli spettatori TV un’esperienza totalmente immersiva, fornendo l’esatto punto di vista del pilota durante la gara.

Racing Spirit, il brand del Gruppo specializzato in abbigliamento tecnico ad alta qualità, prosegue il legame con Pirelli Motorsport, fornitore ufficiale degli pneumatici in Formula 1. Dal 2022, lo staff in pista di Pirelli Motorsport è dotato di capi Racing Spirit adatti a qualsiasi condizione meteo che è possibile incontrare nell’arco della stagione, composta da 24 Gran Premi.

I prodotti Racing Force Group sono presenti ai massimi livelli anche nei campionati di supporto Formula 2, Formula 3 e F1 Academy, in particolare con oltre il 50% dei caschi, così come con la fornitura delle cinture di sicurezza per le monoposto Dallara di F2 e F3.